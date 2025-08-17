Часто доводиться робити ремонт своїми руками, який потребує чимало часу та зусиль. Особливо це стосується підлоги, яку, якщо неправильно постелити, може принести чимало проблем.

Які найпоширеніші проблеми під час оформлення підлоги та як їх уникнути

Які помилки під час укладання підлоги?

Зазвичай, під час ремонту своїми руками домовласники самостійно вкладають підлогу. Чи то ламінат, чи то лінолеум, але більшість господарів хоче на цьому зекономити, тому не звертається до майстрів. Однак деякі помилки можуть обійтися дуже дорого.

Зазори по краях кімнати

Якщо для покриття на підлозі обрали ламінат, то слід обов'язково залишити невеликий зазор по краях усієї кімнати. Річ у тім, що з часом ламінат може розширюватися, тому дуже важливо, аби дощечки мали у запасі 10 – 15 міліметрів. Однак дуже важливо правильно підібрати плінтуси. Вони повинні бути достатньо широкими, щоб повністю перекривати відступ від стіни.

Купувати забагато чи замало матеріалу

Надмірна кількість покриття відчутно вдарить по гаманцю, як і її брак. Так, якщо купити забагато ламінату, лінолеуму чи плитки, то залишаться нікому не потрібні матеріали. Водночас, якщо купити замало, то потім буде дуже складно знайти потрібний відтінок.



Помилки під час укладання підлоги / Фото Freepik

Підкладка

Часто домовласники можуть заощадити на підкладці під підлогу, вважаючи, що вона не потрібна. Однак на бетонну основу завжди треба стелити підкладку, аби запобігти появі вогкості у домі. Ламінат, плитка та лінолеум потребують різного підготовчого покриття, тому важливо зважено підходити до цього питання.

Неправильно вирівняна підлога

Старі будинки часто мають нерівну підлогу. Тому під час ремонту дуже важливо її вирівняти та зробити дійсно рівною. Якщо підлога і далі буде кривою, то постелити ламінат чи лінолеум на таку поверхню стане складним завданням.

Економія на інструментах

Під час укладання підлоги не слід економити на інструментах. Це може значно ускладнити процес ремонту або навіть зіпсувати матеріали.

