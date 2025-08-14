В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Надія, яка робить ремонт своїми руками, розповіла, як правильно розрахувати бюджет. На чому не слід економити та чи важлива різниця у 20 гривень – пояснила дівчина у коментарі.

Цікаво Солом'яні павуки – не лише про Різдво, – інтерв'ю з засновницями майстерні СНІП про етноестетику

Як розрахувати бюджет на ремонт?

За словами Надії, ніколи не варто нехтувати "незначними" різницями у цінах на матеріали. До прикладу, один лист гіпсокартону у середньому коштує 360 гривень, а таких треба 30 – 40 штук. Бюджетні розетки – 200 гривень, а їх треба 20.

Також важливо завжди порівнювати прайс у різних магазинах та множити це на кількість. За словами Надії, навіть "незначна" різниця у цінах може зробити чималу діру у бюджеті.

Ми часто дивилися і порівнювали ціни, кілька разів їздили в "Епіцентр". Наприклад, 1 лист OSB-плити на підлогу може коштувати в одному магазині 600 гривень, в іншому – 680. Якщо таких плит потрібно 20, то різниця виходить суттєва,

– пояснила Надія.

Водночас економити на електриці, сантехніці, фарбі для стін та міжкімнатних дверях Надія не радить. Дівчина розповіла, що разом з чоловіком вирішили заощадити на міжкімнатних дверях і тому обрали бюджетний варіант з МДФ. Однак дуже швидко плівка з цих дверей почала відставати, а їхній зовнішній вигляд втрачає красу.

До слова, Надія також своїми руками реставрувала меблі, що також допомогло заощадити. Так, дівчина відреставрувала своїми руками старий обідній стіл та стільці.