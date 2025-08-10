Солом'яні прикраси наповнюють оселю природним теплом, підкреслюють етнічну ідентичність та несуть у собі глибоку автентичність. Вони поєднують минуле з сучасністю, додаючи домівкам неповторного шарму та душевності. Створені з природних матеріалів декорації наповнюють оселю безгомінням та оригінальністю.

Засновниці майстерні "СНІП" – Ліля та Марта – в інтерв'ю 24 Каналу поділилися історією та особливостями виготовлення солом'яних павуків. Вони розповіли про майстерність плетіння, значення цього ремесла в народній традиції та його актуальне відродження. Такі прикраси не лише естетичні, а й глибоко символічні – вони гармонійно вплітаються в простір, вдало підкреслюють етноестетику оселі.

Дивіться також "Дім тепер – це ніби продовження тіла і навіть терапія": інтерв'ю з декораторкою Веронікою Зубко

Що таке солом'яні павуки? Яка їхня історія та методи виготовлення?

Перед тим як розпочати розмову про використання солом'яних "павуків" у декорі оселі, з'ясуймо їхнє походження та символіку.

Ліля: Солом'яний павук – давня українська прикраса, хоча є й версії, які це заперечують.

Ми, проте, вважаємо, що вона має глибоке підґрунтя, адже сама її назва свідчить про те, що прикраса походить з дохристиянських часів. За переказами павук був одним із творців Всесвіту, і відповідно модель павука, за уявленнями наших пращурів, також начебто була моделлю Всесвіту.





Вигляд солом'яних павуків / Фото 24 Каналу

Виготовляли павука зазвичай перед Різдвом. Прив'язка до Різдва, якщо йдеться про Україну, все-таки була. Залежно від регіонів, після Різдва його або спалювали, або ж тримали в помешканні впродовж року до моменту виготовлення нового.

Існує думка, що традиція створення солом'яних "павуків" не була надто поширеною в Україні. Проте мої особисті спостереження свідчать про протилежне – ця прикраса має досить широкий ареал побутування. Свідчення про неї зустрічала не лише на заході України, а й отримувала підтвердження від людей зі Сходу та Півдня, які пам’ятають такі вироби зі свого дитинства чи родинного оточення.

Вішали прикрасу зазвичай в центрі помешкання, під центральною балкою, над столом чи недалеко біля покуття. Дуже гарно було спостерігати, коли павук крутився.



"Павуки" із соломи / Фото 24 Каналу

Ця традиція не тільки українська. Завжди наголошую на тому, що українська культура є частиною європейської. Багато народів Східної та Північної Європи зберігають традицію плетіння "павуків" або подібних конструкцій, надаючи їм свою назву та символіку.

На Півночі поширена популярна у всьому світі назва "хімелі". Країни Балтії називають прикрасу "висячі сади" або "висячі корони", пов'язуючи її з чимось неземним. Дуже популярна традиція плетіння "павуків" у поляків. Їхні солом'яні прикраси мають свої особливості – майстри прикрашають їх яскравими китичками і паперовими квітами.

Історія солом'яних "павуків" сягає глибини віків. Та чи змінилися методи їх виготовлення з тих часів?

Марта: Ми не можемо достеменно стверджувати, що ця традиція бере початок із сивої давнини. Адже наразі в літературі бракує чітких відомостей щодо часу її зародження та шляхів потрапляння в нашу культуру. Тож є ймовірність, що традиція виникла значно пізніше. Якщо говорити про методи виготовлення солом'яних "павуків", то у деяких джерелах трапляються згадки про те, що "павуків" просиляли кінським волосом і підвішували саме за нього.

Цей матеріал вирізнявся міцністю, легкістю і доступністю, а в селянському господарстві його ніколи не бракувало.



Набір для виготовлення солом'яних виробів / Фото 24 Каналу

Останніми роками, традиція виготовлення "павуків" активно відновлюється, як і українська традиційна культура загалом. Нею цікавиться багато людей, і це круто. Українська культура нині перебуває на піку розквіту уваги до неї.

Майстри для виготовлення солом'яних виробів спеціально вирощують жито та пшеницю. Ми також сіємо жито, щоб використовувати його для плетіння наших виробів. Вирощене нами жито має своє цільове призначення. Зауважу, що раніше жито сіяли в основному для випікання хліба – спеціально для виготовлення солом'яних прикрас поля ним не засівали.

Поле з врожаєм майстерні СНІП / Фото, надане 24 Каналу

Що відомо про процес створення "павука" і чи це лише різдвяна "історія"?

Споглядаючи ці прикраси, помітно, що це кропітка робота. Скільки часу займає процес виготовлення такого виробу?

Ліля: Якщо створювати найпростішу фігурку із 12 соломинок – називається вона октаедр, з якого пізніше складається традиційний "павук", то процес займе хвилин 15.



Виготовлення солом'яних павуків – кропітка робота / Фото 24 Каналу

У багатьох солом'яні павуки викликають атмосферу Різдва, але ними можна прикрашати оселю і в інші періоди. Як змінюється оздоблення солом'яних виробів упродовж року?

Марта: Раніше на Заході України виготовляли "павуків" лише перед Різдвом і по закінченні свят їх спалювали. Однак в етнографічних записах є відомості про те, що в деяких місцевостях солом'яні вироби прикрашали оселю цілий рік.

Складеного на Різдво "павука" декорували писанками до Великодня, сухоцвітами – влітку. Але згадок про те, що "павуків" виготовляли спеціально до Великодня, – нема.



Солом'яні павуки можна створювати не лише на Різдво / Фото 24 Каналу

Ми ж розглядаємо традицію ширше і дозволяємо собі розширювати горизонти побутування "павука", хоча б тому, що ця витончена прикраса чудово вписується в сучасний інтер'єр і цілком заслуговує на те, щоб бути позасезонною.

Однозначної відповіді на те, яке призначення виробу буде правильним – нема. Тут кожен може покладатися на свої потреби і вподобання.

Вашими руками уже чимало виготовлено солом'яних виробів. Які найбільш нестандартні доводилося вам робити?

Лілія: Білий "павук", створений вручну з паперових трубок понад десять років тому. Тоді мені пощастило залучити до його створення велику кількість людей – і наше спільне творіння виросло до трьох метрів заввишки. Це був захопливий творчий експеримент: ми використали паперові трубки, адже солома, ймовірно, не витримала б такого великого масштабу.

Яка роль солом'яних павуків в декорі?

Яку роль солом'яні павуки відіграють у сучасному домашньому декорі і чи має значення де їх розміщувати?

Марта: Спеціальних правил розміщення "павука" нема, тому вішати його можна там, де він пасуватиме.

Добре вписується етнооздоба у великому просторі, де від легкого подиху повітря створюється ефект танцюючого павука.

Раніше традиційний виріб розміщували у центрі помешкання або ближче до дверей чи вікна, де павук оживав у повітрі і крутився, виблискуючи золотом соломи.



Солом'яні павуки в оселі можна розміщувати де завгодно / Фото 24 Каналу

Нині "павук" не несе якогось обрядового навантаження, з ним не пов'язані ті чи інші ритуали, відтак не варто обмежувати себе рамками щодо розміщення.

А чи є "місця-табу", де "павуків" не слід підвішувати?

Марта: Ні, хіба над свічкою, бо це небезпечно.

"Павук" дуже легкий і тендітний виріб, як за ним доглядати?

Ліля: Насправді "павук", не надто забруднюється.

Кажуть, що на таких рухливих "павуках" павуки не тчуть павутини.

Варто з прикраси здути порох і цього для догляду достатньо. Важливо, однак, щоб виріб не контактував з вологою, тому краще його зберігати у сухому місці.

І останнє: як ви охарактеризували б цінність солом'яних виробів в декорі оселі в кількох словах?

Марта: Делікатність, ніжність і традиція.

Ліля: Краса, сучасність і традиція.



Засновниці майстерні СНІП розповіли про солом'яні павуки / Фото 24 Каналу