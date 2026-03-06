Як повісити штори, щоб квартира виглядала просторішою: простий прийом без ремонту

Ви можете довго підбирати колір стін, ідеально розставляти меблі чи шукати правильний килим, але часто люди ігнорують деталь, яка кардинально впливає на сприйняття простору. І це – штори. Саме їхнє розміщення здатне візуально підняти стелю, розширити стіни й зробити квартиру світлішою та просторішою без жодного ремонту.

Дизайнери інтер'єрів у блозі Maria Killam зазначили, що більшість людей вішають карниз прямо над вікном або лише трохи вище. Насправді правильне рішення зовсім інше.

Як правильно розміщувати штори та карнизи?

Фахівці радять встановлювати карниз максимально близько до стелі – в ідеалі лише на кілька сантиметрів нижче. Коли тканина спадає майже з висоти стелі до самої підлоги, око автоматично сприймає кімнату як вищу.

Це підтверджує видання Elle Decor. Штори більше не "закривають" простір, а формують його. У 2026 році актуальні штори від стелі до підлоги, часто навіть із легким "спиранням" на підлогу. Така вертикальна лінія створює ефект безперервності, завдяки якому навіть невеликий простір виглядає елегантнішим, легшим і навіть більш "готельним".

Різниця здається мінімальною, але візуальний результат дуже відчутний. Ще один важливий прийом – ширина штор. Замість того щоб обмежуватися лише розміром вікна, дизайнери рекомендують встановлювати карниз від стіни до стіни. Це створює ілюзію ширшого вікна, більшої кількості світла й просторішої кімнати. Коли штори розсунуті, здається, що отвір більший, ніж є насправді, а вся стіна виглядає масштабнішою та гармонійнішою.



Як повісити штори, щоб квартира виглядала просторішою / Фото Pinterest

Не менш важливу роль відіграє тканина. Легкі матеріали – льон, матова бавовна або напівпрозорі полотна – підсилюють відчуття повітряності та світла. Вони м'яко розсіюють сонячні промені й не перевантажують інтер'єр.

Натомість важкі щільні штори, які закінчуються на рівні підвіконня, візуально "розрізають" простір і роблять кімнату нижчою. Найкраще виглядають варіанти, що доходять до підлоги або ледь її торкаються – вони додають м'якості та вишуканості.

У підсумку достатньо лише трохи змінити висоту та ширину розміщення штор – і вітальня виглядатиме просторішою, а спальня стане значно елегантнішою. І головне – цей прийом не потребує дорогого ремонту, лише уважності до деталей.

