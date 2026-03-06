Дизайнеры интерьеров в блоге Maria Killam отметили, что большинство людей вешают карниз прямо над окном или лишь немного выше. На самом деле правильное решение совсем другое.

Как правильно размещать шторы и карнизы?

Специалисты советуют устанавливать карниз максимально близко к потолку – в идеале лишь на несколько сантиметров ниже. Когда ткань спадает почти с высоты потолка до самого пола, глаз автоматически воспринимает комнату как более высокую.

Это подтверждает издание Elle Decor. Шторы больше не "закрывают" пространство, а формируют его. В 2026 году актуальны шторы от потолка до пола от потолка до пола, часто даже с легким "опиранием" на пол. Такая вертикальная линия создает эффект непрерывности, благодаря которому даже небольшое пространство выглядит элегантным, легче и даже более "гостиничным".

Разница кажется минимальной, но визуальный результат очень ощутим. Еще один важный прием – ширина штор. Вместо того чтобы ограничиваться только размером окна, дизайнеры рекомендуют устанавливать карниз от стены до стены. Это создает иллюзию более широкого окна, большего количества света и просторной комнаты. Когда шторы раздвинуты, кажется, что проем больше, чем есть на самом деле, а вся стена выглядит масштабной и гармоничной.



Как повесить шторы, чтобы квартира выглядела просторнее / Фото Pinterest

Не менее важную роль играет ткань. Легкие материалы – лен, матовый хлопок или полупрозрачные полотна – усиливают ощущение воздушности и света. Они мягко рассеивают солнечные лучи и не перегружают интерьер.

Зато тяжелые плотные шторы, которые заканчиваются на уровне подоконника, визуально "разрезают" пространство и делают комнату ниже. Лучше всего смотрятся варианты, доходящие до пола или едва ее касаются – они добавляют мягкости и изысканности.

В итоге достаточно лишь немного изменить высоту и ширину размещения штор – и гостиная будет выглядеть просторнее, а спальня станет значительно элегантнее. И главное – этот прием не требует дорогостоящего ремонта, только внимательности к деталям.

