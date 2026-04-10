Сантехнік назвав дієвий засіб від засміченого зливу: він є на кухні у кожного

Сантехнік поділився перевіреним способом, як впоратися з повільним стіканням води в умивальнику чи душі. Виявляється, перш ніж братися за агресивну хімію або викликати майстра, варто скористатися продуктом, який є на кожній кухні.

Сантехнік Павел, відомий у соцмережах як @pawcio_hydraulik, регулярно публікує матеріали про домашній ремонт. Його відео в TikTok мають велику популярність, адже він пропонує прості та дешеві рішення повсякденних проблем. Про це пише WP Kobieta.

Дивіться також Ви не повірите, наскільки це зручно: геніальні ідеї для ремонту кухні

Що робити, якщо вода в умивальнику погано стікає?

В одному з останніх роликів спеціаліст розглянув проблему засмічених зливів, актуальну для майже кожного дому.

За його словами, при перших ознаках уповільненого стоку можна врятувати ситуацію самому, не викликаючи сантехніка.

Якщо в умивальнику вода починає повільно сходити, накопичується на дні й не зникає як раніше – це останній момент перед повним засміченням. Це останній шанс уникнути розбирання сифона,

– пояснив експерт.

Достатньо приготувати спеціальний розчин, який ефективно впорається з накопиченим нальотом. Його можна застосовувати в умивальнику, раковині, душі, ванні чи навіть у туалеті – будь-де.

Цей розчин є сумішшю окропу і солі.

Як його зробити:

закип'ятіть каструлю води;

додайте приблизно 1 кілограм солі, перемішайте;

вилийте гарячий розчин у злив;

залиште його на ніч;

зранку промийте водою – і розчинений бруд піде в каналізацію.

Це просте, дешеве й ефективне рішення, яке є майже в кожного на кухні. Можна застосовувати профілактично раз на кілька тижнів,

– радить Павел у TikTok.

Важливо! Окріп потрібно лити обережно прямо в отвір, уникаючи контакту з холодною керамікою, щоб вона не тріснула від різкого перепаду температури.

Хоча суміш води і солі здається простою, її властивості добре допомагають боротися з жиром і мильним нальотом. Сіль у високій концентрації притягує вологу, а разом із температурою окропу руйнує структуру м'яких засмічень і відокремлює їх від стінок труб.

Щоб уникнути проблем у майбутньому, використовуйте сіточки для зливу. Вони затримують волосся та залишки їжі і не дають їм накопичуватися в трубах.

Якщо злив забився, спробуйте сольовий розчин / Фото Pinterest

Що важливо знати перед прочищенням зливу?

Сантехніки пояснюють: одного універсального способу прочистити злив не існує, бо засмічення бувають різні – від волосся до жиру чи мильного нальоту. Тому діяти варто поступово, починаючи з найпростіших і безпечних рішень. Про це пише The New York Times.

Найкраще спершу спробувати гнучкий "змій" – тонкий інструмент, який вставляють у злив, щоб витягнути волосся і бруд. Він дешевий, простий у використанні й часто одразу дає результат.

Якщо це не допомогло, варто скористатися вантузом. Він створює тиск і може зрушити засмічення навіть глибше в трубі. Головне – щільно притиснути його до зливу і зробити кілька різких натискань.

Якщо вода все одно не сходить, проблема найчастіше в сифоні – вигнутій трубі під раковиною. Саме там накопичується бруд. Його можна обережно відкрутити, попередньо підставивши відро, очистити від сміття і зібрати назад. У більшості випадків цього достатньо, щоб відновити нормальний стік.

З популярними "лайфхаками" варто бути обережним. Хімічні засоби можуть пошкодити труби і становлять небезпеку, якщо злив повністю забитий. Окріп допомагає лише при жирових відкладеннях, але може зіпсувати сантехніку або пластикові труби. Суміш оцту і соди іноді дає ефект, але не справляється з серйозними засміченнями і навіть може погіршити ситуацію.

Якщо жоден із цих способів не допоміг, швидше за все засмічення знаходиться глибше в системі. У такому випадку краще звернутися до сантехніка, адже без спеціального обладнання впоратися буде складно.

Чому одяг після прання пахне затхлістю?