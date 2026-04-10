Розкладіть шкірки лимона і апельсина на підвіконні – результат вас вразить

Весна – це час, коли ми відкриваємо вікна, аби пустити в дім свіже повітря. Але разом із цим у приміщення часто залітають мухи.

Мухи активізуються, коли температура стабільно досягає приблизно 15 градусів. Про це пише Express.

Як відлякати мух від вікон?

Багато людей використовують спреї від комах, але вони можуть наповнювати кімнати токсичними випарами та залишати хімічні сліди на поверхнях.

Натомість експерти з клінінгової компанії Time For You радять простий і натуральний спосіб:

Не обов'язково обприскувати весь дім засобами від мух. Просто розкладіть шкірки апельсина або лимона біля відкритих вікон чи біля смітника. Нам цей запах приємний, а мухам – ні.

Мухи мають дуже чутливий нюх – вони використовують його, щоб знаходити їжу або місця для відкладання яєць. Саме тому їх приваблюють запахи сміття чи солодкого. Однак цитрусові містять речовину лімонен – це ефірна олія з різким запахом, яка заважає мухам орієнтуватися.

Шкірки лимона й апельсина перебивають запахи, які приваблюють мух, тому ті "думають", що їжі поруч немає, і відлітають. Крім того, ці олії подразнюють комах, сигналізуючи їм про небезпеку.

Як відлякати мух за допомогою шкірок лимона та апельсина:

трохи зімніть шкірки, щоб виділилися ефірні олії;

покладіть на підвіконня, біля смітника або фруктів;

замінюйте кожні кілька днів або коли вони висохнуть.

Можна використати й інші способи:

розрізати лимон або апельсин навпіл і вставити в нього гвоздику – запах стане ще сильнішим і ефективніше відлякуватиме мух;

прокип'ятити шкірки у воді й зробити натуральний спрей;

поставити на підвіконня рослини, які не люблять мухи: базилік, м'яту, лаванду або розмарин

Знаючи, які запахи відлякують мух, можна легко зробити дім менш привабливим для них і спокійно тримати вікна відкритими всю весну та літо.

Цитрусові містять речовину, яка відлякує мух / Фото Pexels

Як назавжди позбутися мух у домі?

Мухи – не просто дратують своїм дзижчанням. Вони можуть переносити небезпечні бактерії, які викликають харчові отруєння та інші хвороби. Тому їх краще не пускати в дім взагалі. Про це пише Southern Living.

Основне правило – не давати їм доступу до їжі та місць розмноження. Ось що допоможе:

Сітки на вікнах . Перевірте, щоб не було дірок – це перший захист.

. Перевірте, щоб не було дірок – це перший захист. Чистота і сміття . Не залишайте їжу на столі, регулярно виносьте сміття (хоча б раз на тиждень).

. Не залишайте їжу на столі, регулярно виносьте сміття (хоча б раз на тиждень). Сміттєві баки . Щільно закривайте і тримайте подалі від входу.

. Щільно закривайте і тримайте подалі від входу. Чисті контейнери . Мийте банки й упаковки перед викиданням – запахи приваблюють мух.

. Мийте банки й упаковки перед викиданням – запахи приваблюють мух. Захист їжі на вулиці . Коли їсте на вулиці, накривайте їжу і за можливості вмикайте вентилятор – мухи не люблять сильний рух повітря.

. Коли їсте на вулиці, накривайте їжу і за можливості вмикайте вентилятор – мухи не люблять сильний рух повітря. Чистка зливів. Регулярно мийте труби – там часто розмножуються дрібні мухи.

