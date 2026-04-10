Мухи активизируются, когда температура стабильно достигает примерно 15 градусов. Об этом пишет Express.

Как отпугнуть мух от окон?

Многие люди используют спреи от насекомых, но они могут наполнять комнаты токсичными испарениями и оставлять химические следы на поверхностях.

Зато эксперты из клининговой компании Time For You советуют простой и натуральный способ:

Не обязательно опрыскивать весь дом средствами от мух. Просто разложите кожуры апельсина или лимона возле открытых окон или возле мусорника. Нам этот запах приятен, а мухам – нет.

Мухи имеют очень чувствительное обоняние – они используют его, чтобы находить пищу или места для откладывания яиц. Именно поэтому их привлекают запахи мусора или сладкого. Однако цитрусовые содержат вещество лимонен – это эфирное масло с резким запахом, которое мешает мухам ориентироваться.

Кожуры лимона и апельсина перебивают запахи, которые привлекают мух, поэтому те "думают", что еды рядом нет, и улетают. Кроме того, эти масла раздражают насекомых, сигнализируя им об опасности.

Как отпугнуть мух с помощью кожуры лимона и апельсина:

немного помните кожуру, чтобы выделились эфирные масла;

положите на подоконник, возле мусорника или фруктов;

заменяйте каждые несколько дней или когда они высохнут.

Можно использовать и другие способы:

разрезать лимон или апельсин пополам и вставить в него гвоздику – запах станет еще сильнее и эффективнее будет отпугивать мух;

прокипятить кожуру в воде и сделать натуральный спрей;

поставить на подоконник растения, которые не любят мухи: базилик, мяту, лаванду или розмарин

Зная, какие запахи отпугивают мух, можно легко сделать дом менее привлекательным для них и спокойно держать окна открытыми всю весну и лето.

Цитрусовые содержат вещество, которое отпугивает мух / Фото Pexels

Как навсегда избавиться от мух в доме?

Мухи – не просто раздражают своим жужжанием. Они могут переносить опасные бактерии, которые вызывают пищевые отравления и другие болезни. Поэтому их лучше не пускать в дом вообще. Об этом пишет Southern Living.

Основное правило – не давать им доступа к пище и местам размножения. Вот что поможет:

Сетки на окнах . Проверьте, чтобы не было дыр – это первая защита.

. Проверьте, чтобы не было дыр – это первая защита. Чистота и мусор . Не оставляйте еду на столе, регулярно выносите мусор (хотя бы раз в неделю).

. Не оставляйте еду на столе, регулярно выносите мусор (хотя бы раз в неделю). Мусорные баки . Плотно закрывайте и держите подальше от входа.

. Плотно закрывайте и держите подальше от входа. Чистые контейнеры . Мойте банки и упаковки перед выбрасыванием – запахи привлекают мух.

. Мойте банки и упаковки перед выбрасыванием – запахи привлекают мух. Защита еды на улице . Когда едите на улице, накрывайте еду и по возможности включайте вентилятор – мухи не любят сильное движение воздуха.

. Когда едите на улице, накрывайте еду и по возможности включайте вентилятор – мухи не любят сильное движение воздуха. Чистка сливов. Регулярно мойте трубы – там часто размножаются мелкие мухи.

