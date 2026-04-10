Мухи активизируются, когда температура стабильно достигает примерно 15 градусов. Об этом пишет Express.
Смотрите также Долой мокрую тряпку и яркое солнце: секрет идеально чистых окон раскрыт
Как отпугнуть мух от окон?
Многие люди используют спреи от насекомых, но они могут наполнять комнаты токсичными испарениями и оставлять химические следы на поверхностях.
Зато эксперты из клининговой компании Time For You советуют простой и натуральный способ:
Не обязательно опрыскивать весь дом средствами от мух. Просто разложите кожуры апельсина или лимона возле открытых окон или возле мусорника. Нам этот запах приятен, а мухам – нет.
Мухи имеют очень чувствительное обоняние – они используют его, чтобы находить пищу или места для откладывания яиц. Именно поэтому их привлекают запахи мусора или сладкого. Однако цитрусовые содержат вещество лимонен – это эфирное масло с резким запахом, которое мешает мухам ориентироваться.
Кожуры лимона и апельсина перебивают запахи, которые привлекают мух, поэтому те "думают", что еды рядом нет, и улетают. Кроме того, эти масла раздражают насекомых, сигнализируя им об опасности.
Как отпугнуть мух с помощью кожуры лимона и апельсина:
- немного помните кожуру, чтобы выделились эфирные масла чтобы выделились эфирные масла;
- положите на подоконник, возле мусорника или фруктов;
- заменяйте каждые несколько дней или когда они высохнут.
Можно использовать и другие способы:
- разрезать лимон или апельсин пополам и вставить в него гвоздику – запах станет еще сильнее и эффективнее будет отпугивать мух;
- прокипятить кожуру в воде и сделать натуральный спрей;
- поставить на подоконник растения, которые не любят мухи: базилик, мяту, лаванду или розмарин
Зная, какие запахи отпугивают мух, можно легко сделать дом менее привлекательным для них и спокойно держать окна открытыми всю весну и лето.
Цитрусовые содержат вещество, которое отпугивает мух / Фото Pexels
Как навсегда избавиться от мух в доме?
Мухи – не просто раздражают своим жужжанием. Они могут переносить опасные бактерии, которые вызывают пищевые отравления и другие болезни. Поэтому их лучше не пускать в дом вообще. Об этом пишет Southern Living.
Основное правило – не давать им доступа к пище и местам размножения. Вот что поможет:
- Сетки на окнах. Проверьте, чтобы не было дыр – это первая защита.
- Чистота и мусор. Не оставляйте еду на столе, регулярно выносите мусор (хотя бы раз в неделю).
- Мусорные баки. Плотно закрывайте и держите подальше от входа.
- Чистые контейнеры. Мойте банки и упаковки перед выбрасыванием – запахи привлекают мух.
- Защита еды на улице. Когда едите на улице, накрывайте еду и по возможности включайте вентилятор – мухи не любят сильное движение воздуха.
- Чистка сливов. Регулярно мойте трубы – там часто размножаются мелкие мухи.
Как прогнать муравьев из сада?
С наступлением весны появляется больше насекомых, и многие используют химию, которая может вредить почве.
Эксперт Молли Миллер советует простой и безопасный способ – обычное мыло. Его можно натереть и рассыпать на грядках или провести куском мыла возле мест, где заходят насекомые.
Запах отпугивает вредителей и мешает им ориентироваться. Также муравьев отпугивают сильные запахи – уксус, цитрусовые, мята и корица.
Корицу можно просто рассыпать или смешать с водой и опрыскивать проблемные места.