Надзвичайно просто: корисні лайфхаки, які допоможуть розплутати гірлянду без нервів

Напередодні свят багато хто стикається з однією дрібною, але дратівливою проблемою – заплутаними гірляндами. Розплутати їх буває складно, а поспішні дії можуть пошкодити лампочки або дроти.

24 Канал з посиланням на Inkl зібрав прості та ефективні лайфхаки, які допоможуть швидко впоратися з клубком гірлянди і підготувати її до прикрашання дому.

Які лайфхаки допоможуть розплутати гірлянду?

Починайте з виделки/штекера

Якщо ви просто тягнете за середину – ситуація тільки ускладниться. Найпростіше – взяти гірлянду за вилку/штекер і звідти поступово розплутувати. Це дає контроль і зменшує ймовірність ще більших вузлів. i

Розстеліть гірлянду на рівній поверхні

Стіл, підлога або великий стіл – підходять. Розправте гірлянду, огляньте усі вигини й вузли. Це допоможе чіткіше побачити, де саме трапилося заплутування.

Обережно "розгойдуйте" і поступово розплутуйте

Не тягніть силою – це може пошкодити дроти або лампочки. Замість цього – м'яко струсіть, розгойдуйте, або використовуйте олівець/тонкий предмет, щоб обережно послабити вузол, якщо руки не проходять.



Які лайфхаки допоможуть розплутати гірлянду / Фото Пінтерест

Як зберегти гірлянду до наступного року?

Як пише Tom's Guide, варто подбати про гірлянду після використання, аби зберегти її до наступного року.

Замість просто зібрати гірлянду у коробку – намотуйте її на шматок картону або котушку. Фіксуйте кінці (штекер, початок стрічки), щоб дріт не розмотувався. Зберігайте у сухому прохолодному місці, де дріт не перегинатиметься і не тиснутиметься. Перед зберіганням – перевірте, чи всі лампочки працюють, чи немає пошкоджень.

Скільки світла споживає новорічна гірлянда?

Раніше ми писали, що сучасні LED-гірлянди споживають значно менше електроенергії, приблизно 0,0045 кВт·год на годину, що коштує близько 15 гривень на місяць при роботі цілодобово. А от старі гірлянди на лампах розжарювання споживають близько 0,039 кВт·год на годину, що може додати до рахунку близько 600 гривень на місяць при використанні 3 – 5 наборів.