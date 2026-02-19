Новий тренд: як використити чорні штори, щоб кімната була стильною, але не похмурою

Чорні штори можуть виглядати нестандартно та стильно, але через свій насичений колір їхнє використання потребує продуманого підходу. Якщо не врахувати особливості приміщення, чорні портьєри можуть зробити кімнату похмурою або тісною.

Pixel Inform розповідає, як правильно застосовувати чорні штори в інтер'єрі, щоб вони підкреслили стиль, а не "з'їли" простір.

Дивіться також Глянцеві чи матові кухонні фасади: що дизайнери вважають справжнім несмаком

Коли чорні штори працюють найкраще?

Чорні штори особливо доречні в приміщеннях, де забезпечене багато природного світла. Наприклад:

кімнати з вікнами, що виходять на південь або схід;

просторі зали та вітальні з високими стелями.

У таких умовах темний колір не перевантажить простір, а навпаки – додасть йому глибини та графічної виразності.

Де краще уникати чорних штор?

Хоч чорні штори виглядають стильно та сучасно, їх не завжди варто використовувати. Особливо обережними слід бути у маленьких або темних кімнатах. У вузьких приміщеннях або кімнатах з малою кількістю природного світла чорний колір може візуально "з'їсти" простір, зробити його теснішим, похмурим і менш привабливим.

Такий ефект особливо помітний, якщо стіни, підлога та меблі також темні. Якщо все ж хочеться використати чорний елемент, варто дотримуватися золотого правила контрасту:

поєднувати чорні штори зі світлими стінами;

додавати легкі гардини або прозорі тканини, щоб пропускати більше світла;

уникати однотонного темного інтер'єру, особливо у маленьких кімнатах.

У тих випадках, коли простір невеликий або темний, краще обрати світлі або нейтральні штори – білі, кремові, бежеві або пастельні відтінки.

Як оформити чорні штори?

Чорні штори добре виглядають у багатошарових композиціях, наприклад:

поєднувати чорні портьєри з білими гардинами – так текстиль виглядає легшим і повітряним;

використовувати чорний текстиль разом з римськими шторами або іншими типами оформлення вікон.

Такі комбінації створюють гармонійний та стильний вигляд, навіть якщо здаються "важкими" на перший погляд.



Як вдало використати чорні штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Порада дизайнера: багатошарові рішення не обов'язково роблять інтер'єр важким – навпаки, вони додають глибини й легкості, якщо правильно підібрані текстури та пропорції.

Як пише Inaugural Homes, матові чорні тканини роблять кімнату більш затишною, а сатинові або шовкові — більш елегантною та сучасною. Також виграшно виглядають такі поєднання:

чорні штори + світлі пастельні стіни = контраст і глибина;

чорні штори + дерев'яні меблі = теплий та стильний інтер'єр;

чорні штори + яскраві акценти (подушки, килими) = сучасний та модний вигляд.

Які кольори штор стануть сенсацією у 2026 році?

У 2026 році штори стають акцентом інтер'єру з натуральними матеріалами, такими як льон, бавовна, оксамит і велюр. Дизайнери радять звернути увагу на земні тони та пастельні кольори. Вони додають простору ретро-настрою та створюють відчуття затишку.