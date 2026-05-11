Забудьте про мінімалізм: як відтворити головний тренд у дизайні інтер'єрів

Білі стіни, "холодні" інтер'єри та майже порожні кімнати поступово втрачають популярність. На зміну класичному мінімалізму приходить новий тренд – "теплий мінімалізм" (warm minimalism), який поєднує простоту та домашній затишок.

Про це йдеться у матеріалі Forbes, де дизайнери назвали головні інтер'єрні тенденції 2026 року.

Що таке "теплий мінімалізм"?

Головна ідея нового стилю – зробити мінімалістичний простір не "стерильним", а живим і комфортним для щоденного життя. Раніше мінімалізм асоціювався з:

білими стінами,

холодними відтінками,

глянцевими поверхнями,

майже повною відсутністю декору.

Однак тепер тренд зміщується у бік:

натурального дерева,

теплих бежевих і карамельних кольорів,

текстурних тканин,

м'якого освітлення,

природних матеріалів.

Дизайнери пояснюють: люди втомилися від "ідеальних" інтер'єрів, які виглядають красиво на фото, але не створюють відчуття дому.



Як відтворити цей тренд у себе вдома?

Дизайнери The Spruce радять починати не з ремонту, а з деталей. Одним із ключових елементів нового тренду стали текстури. Замість гладких поверхонь дизайнери радять використовувати:

дерево з вираженою фактурою,

льон,

вовну,

кераміку ручної роботи,

натуральний камінь.

Саме текстури роблять інтер'єр "теплішим" навіть без великої кількості декору.

Чому тренд став популярним саме зараз?

Експерти Forbes пояснюють популярність "теплого мінімалізму" зміною способу життя людей за останні роки. Після пандемії та переходу на віддалену роботу дім для багатьох перестав бути лише місцем для сну чи короткого відпочинку.

Квартира одночасно стала офісом, простором для відновлення та головним середовищем повсякденного життя. Через це люди почали більше звертати увагу не лише на естетику інтер'єру, а й на те, як він впливає на психологічний комфорт і відчуття затишку. Саме тому ультрамінімалістичні інтер'єри з холодними білими стінами та майже повною відсутністю декору поступово втрачають популярність.

Їм на зміну приходять теплі відтінки, натуральне дерево, текстурні тканини та м'яке освітлення. Дизайнери зазначають, що люди втомилися від "стерильних" просторів, які добре виглядають на фото, але не створюють емоційного комфорту в реальному житті.

