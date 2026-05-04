Не поспішайте зривати підлогу: цікавий лайфхак допоможе врятувати ламінат, який здувся

Здуття ламінату – одна з найпоширеніших проблем, яка може зіпсувати вигляд підлоги. Причиною зазвичай стає волога: розлита вода, протікання вазонів або надмірне миття. Втім, у багатьох випадках ситуацію можна виправити без демонтажу покриття – якщо діяти швидко й правильно.

Секретами поділилися експерти видання Lovedeco.

Дивіться також Псують інтер'єр: дизайнери назвали 6 речей, які треба негайно прибрати з вітальні

Чому ламінат здувається?

Сучасний ламінат складається з кількох шарів, основним із яких є HDF-плита – щільно спресовані деревні волокна. Саме цей шар найчутливіший до вологи. Деревина має властивість вбирати воду, тому при контакті з нею волокна розширюються. У результаті поверхня деформується:

планки піднімаються,

з'являються "хвилі",

а стики стають помітними.

Іноді проблему посилюють помилки під час монтажу – наприклад, відсутність компенсаційних зазорів або укладання ламінату на вологу основу.

Як врятувати ламінат після здуття?

Один із найпростіших і водночас ефективних способів локального відновлення – використання звичайної праски. Суть методу полягає в тому, що тепло допомагає випарувати вологу, яка потрапила всередину матеріалу. Коли рівень вологи зменшується, деревні волокна поступово повертаються до свого початкового стану.

Щоб застосувати цей спосіб:

накрийте пошкоджену ділянку бавовняною тканиною або рушником;

увімкніть праску на середню температуру без подачі пари;

прикладайте її до поверхні на 20 – 30 секунд, роблячи перерви.

Такий підхід дозволяє поступово висушити ламінат і зменшити здуття без ризику пошкодження покриття.



Як врятувати ламінат після здуття / Фото Pexels

Коли це не допоможе?

Експерти House Digest попереджають: метод із праскою ефективний лише на ранніх стадіях, коли здуття незначне і волога не проникла глибоко в структуру матеріалу. Якщо ж деформація велика, планки сильно викривлені або пошкодження охоплює значну площу, відновлення без розбору вже неможливе – доведеться замінювати частину покриття.

Важливо! Варто бути обережними, адже надмірна температура або відсутність захисної тканини можуть призвести до пошкодження декоративного шару – аж до його плавлення або зміни кольору.

Як уникнути повторного здуття?

Щоб проблема не повторилася, важливо дотримуватися кількох простих правил:

контролювати вологість у приміщенні (оптимально – 40 – 60%);

не використовувати надмірну кількість води під час прибирання;

одразу витирати розлиту рідину;

регулярно перевіряти сантехніку та побутову техніку на наявність протікань;

під час укладання залишати компенсаційні зазори та використовувати пароізоляцію.

Який матеріал приходить на заміну ламінату?