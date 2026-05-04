Не поспішайте зривати підлогу: цікавий лайфхак допоможе врятувати ламінат, який здувся
- Ламінат може здуватися через вологу, але його можна спробувати виправити праскою на ранніх стадіях деформації.
- Кварц-вініл стає популярнішим за ламінат через його довговічність та вологостійкість, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Здуття ламінату – одна з найпоширеніших проблем, яка може зіпсувати вигляд підлоги. Причиною зазвичай стає волога: розлита вода, протікання вазонів або надмірне миття. Втім, у багатьох випадках ситуацію можна виправити без демонтажу покриття – якщо діяти швидко й правильно.
Секретами поділилися експерти видання Lovedeco.
Чому ламінат здувається?
Сучасний ламінат складається з кількох шарів, основним із яких є HDF-плита – щільно спресовані деревні волокна. Саме цей шар найчутливіший до вологи. Деревина має властивість вбирати воду, тому при контакті з нею волокна розширюються. У результаті поверхня деформується:
- планки піднімаються,
- з'являються "хвилі",
- а стики стають помітними.
Іноді проблему посилюють помилки під час монтажу – наприклад, відсутність компенсаційних зазорів або укладання ламінату на вологу основу.
Як врятувати ламінат після здуття?
Один із найпростіших і водночас ефективних способів локального відновлення – використання звичайної праски. Суть методу полягає в тому, що тепло допомагає випарувати вологу, яка потрапила всередину матеріалу. Коли рівень вологи зменшується, деревні волокна поступово повертаються до свого початкового стану.
Щоб застосувати цей спосіб:
- накрийте пошкоджену ділянку бавовняною тканиною або рушником;
- увімкніть праску на середню температуру без подачі пари;
- прикладайте її до поверхні на 20 – 30 секунд, роблячи перерви.
Такий підхід дозволяє поступово висушити ламінат і зменшити здуття без ризику пошкодження покриття.
Як врятувати ламінат після здуття / Фото Pexels
Коли це не допоможе?
Експерти House Digest попереджають: метод із праскою ефективний лише на ранніх стадіях, коли здуття незначне і волога не проникла глибоко в структуру матеріалу. Якщо ж деформація велика, планки сильно викривлені або пошкодження охоплює значну площу, відновлення без розбору вже неможливе – доведеться замінювати частину покриття.
Важливо! Варто бути обережними, адже надмірна температура або відсутність захисної тканини можуть призвести до пошкодження декоративного шару – аж до його плавлення або зміни кольору.
Як уникнути повторного здуття?
Щоб проблема не повторилася, важливо дотримуватися кількох простих правил:
- контролювати вологість у приміщенні (оптимально – 40 – 60%);
- не використовувати надмірну кількість води під час прибирання;
- одразу витирати розлиту рідину;
- регулярно перевіряти сантехніку та побутову техніку на наявність протікань;
- під час укладання залишати компенсаційні зазори та використовувати пароізоляцію.
Який матеріал приходить на заміну ламінату?
- Ще донедавна ламінат вважався універсальним рішенням для більшості квартир – доступний, простий у монтажі та візуально привабливий. Однак у 2026 році його популярність поступово знижується. Причина – зміна вимог до підлогового покриття: користувачі все частіше обирають не лише естетику, а й практичність, довговічність та стійкість до вологи.
- Одним із лідерів серед таких матеріалів став кварц-вініл (його також називають SPC або LVT-покриттям). Це сучасний багатошаровий матеріал, у складі якого – вініл і мінеральні наповнювачі, що забезпечують високу міцність. Його головна перевага – повна вологостійкість. Кварц-вініл не боїться води, тому його можна без побоювань укладати у ванній кімнаті, кухні чи передпокої – там, де ламінат традиційно "слабшає".