Досвід японців, що знадобиться українцям: як зігрітися вдома без центрального опалення

У Японії централізоване опалення є лише в північних районах, де взимку бувають морози та сніг. Більшість же японців мешкають у центральних і південних регіонах, а там опалення немає.

У центральних і південних регіонах взимку температура повітря зазвичай становить 5 – 10 градусів тепла. Через те, що у будинках тонкі стіни, температура в оселях часто майже не відрізняється від вуличної, тож питання обігріву для японців дуже актуальне, передає 24 Канал із посиланням на Japan Living Guide.

Як японці зігріваються взимку без опалення?

Японці пристосувалися до холоду і використовують багато різних способів зігрітися – від звичних нам до суто національних.

Кондиціонери

Іноді для обігріву вони вмикають кондиціонери, які працюють і на тепло. Але електроенергія в Японії дорога, тому більшість родин користується ними рідко – лише за крайньої потреби.

Різні типи обігрівачів

У країні поширені електричні, газові, гасові та масляні обігрівачі. Є навіть моделі, що працюють на спеціальних картриджах із дерев'яними гранулами. Найекономнішими вважають гасові, але всі такі прилади потребують постійного нагляду, адже часто стають причиною пожеж. До того ж багато з них гріють лише поруч із собою, а не всю кімнату.

Електричні килими та ковдри

Ці засоби обігріву давно популярні в Японії. Вони нагрівають лише ту ділянку тіла, яка з ними контактує. Деякі моделі мають зональний підігрів, що допомагає економити електроенергію.

Водяні грілки – ютанпо

Ютанпо – це традиційна водяна грілка, часто металева. Її підігрівають прямо на газовій плиті, після чого використовують для зігрівання в ліжку або під ковдрою.

Котацу – стіл із підігрівом

Один із найулюбленіших зимових символів Японії. Влітку це звичайний стіл, а взимку під нього встановлюють нагрівальний елемент і накривають великою теплою ковдрою. Люди сідають за стіл і вкривають ноги, зберігаючи тепло всередині.

Котацу асоціюється не лише з теплом, а й із сімейним затишком / Фото Pexels

Теплий домашній одяг

Японці активно носять теплі піжами, халати та спеціальний термоодяг: водолазки, лосини, білизну, що добре утримує тепло.

Пластирі-обігрівачі кайро

Один із найпопулярніших і найдоступніших способів зігрітися. Кайро – це невеликі теплові пластирі, всередині яких суміш залізної стружки та солі. Після відкриття вони починають нагріватися від контакту з повітрям і можуть тримати тепло до 8 годин. Їх кладуть у кишені, взуття або прикріплюють до одягу.

Водночас використовувати кайро потрібно обережно і не клеїти безпосередньо на шкіру, щоб уникнути опіків.

Так, замість обігрівати весь будинок, японці роблять ставку на локальне тепло, теплий одяг і затишні побутові рішення.

Які є ще способи зігрітися вдома без опалення?

Як пише Independent, під час сильних холодів експерти радять прості способи зберегти тепло в оселі, не вмикаючи опалення на максимум.

Тримайте ноги в теплі . Теплі шкарпетки, капці або навіть тепла ванночка для ніг покращують кровообіг і допомагають зігріти все тіло.

. Теплі шкарпетки, капці або навіть тепла ванночка для ніг покращують кровообіг і допомагають зігріти все тіло. Одягайтеся шарами . Одяг із бавовни та вовни краще утримує тепло. Увечері варто вдягати теплу піжаму та халат.

. Одяг із бавовни та вовни краще утримує тепло. Увечері варто вдягати теплу піжаму та халат. Усуньте протяги . Перевірте вікна, двері й поштові щілини – ущільнювачі та заглушки значно зменшують втрати тепла.

. Перевірте вікна, двері й поштові щілини – ущільнювачі та заглушки значно зменшують втрати тепла. Закривайте штори й жалюзі . Щільні або термоштори допомагають зберегти тепло, особливо якщо вони доходять до підлоги.

. Щільні або термоштори допомагають зберегти тепло, особливо якщо вони доходять до підлоги. Постеліть килим . Він зменшує втрати тепла через холодну підлогу та робить кімнату затишнішою.

. Він зменшує втрати тепла через холодну підлогу та робить кімнату затишнішою. Користуйтеся грілкою . Вона дає локальне тепло для ніг або спини й дозволяє рідше вмикати опалення.

. Вона дає локальне тепло для ніг або спини й дозволяє рідше вмикати опалення. Обігрівайте окремі кімнати . Сучасні електрообігрівачі підходять для точкового обігріву там, де ви перебуваєте.

. Сучасні електрообігрівачі підходять для точкового обігріву там, де ви перебуваєте. Змініть напрям стельового вентилятора . Узимку він допомагає опускати тепле повітря вниз.

. Узимку він допомагає опускати тепле повітря вниз. Їжте й пийте тепле. Гарячі напої та супи зігрівають зсередини й допомагають підтримувати температуру тіла.

