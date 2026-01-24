Як зігрітися, якщо немає ні світла, ні опалення: поради експерта з виживання

Сильні морози та тривалі відключення електроенергії змушують українців шукати ефективні способи зігрітися без світла й опалення. Коли графіки не працюють, а температура в оселях стрімко падає, на перший план виходять лайфхаки з виживання та альтернативні джерела тепла.

Як підготувати квартиру до холоду – розповів інструктор з виживання та тактичної медицини Ігор Молодан в ефірі "Радіо Хартія", передає 24 Канал.

Як зберегти тепло в оселі?

У багатоквартирних будинках із централізованим опаленням головне завдання під час блекауту – не дати оселі охолонути занадто швидко. Насамперед експерт радить щільно зачиняти вікна та завішувати їх товстими шторами або гардинами. Це створює повітряний прошарок між холодом ззовні та теплом усередині квартири.

Ще один важливий принцип – створення енергоощадної зони. Якщо опалення відсутнє тривалий час, не варто намагатися обігріти всю квартиру.

Зачиняємось у найменшій кімнаті. Якщо це сім'я – гріємося всі разом в одному місці. Колективне тепло тіл і ковдри – найефективніший метод, коли немає жодних обігрівачів,

– наголосив Ігор Молодан.

Що допоможе зігрітися вночі?

Звичайні ковдри не завжди рятують у сильний мороз. Тому фахівець радить звернути увагу на спеціалізоване спорядження.

Спальні мішки утримують тепло значно краще, адже вони герметичні та розраховані на низькі температури. Навіть недорога модель може бути ефективнішою за кілька шарів постелі.

Також популярності набувають електроковдри та жилети з підігрівом, які працюють від павербанків.



Додамо, що за даними The Conversation, температура у приміщенні має складати мінімум 18 градусів тепла. Нижчі температури можуть шкодити здоров'ю.

Які речі мають бути вдома у кожного?

Щоб тривалий блекаут не став катастрофою, у кожній оселі варто мати базовий запас речей.

Для тепла та сну:

спальні мішки для кожного члена родини;

павербанк місткістю від 20 – 30 тисяч mAh;

термобілизну;

хімічні грілки для рук і ніг.

Для приготування їжі:

газовий пальник і змінні балони (з дотриманням техніки безпеки);

термос на 1,5 – 2 літри;

продукти швидкого приготування та калорійні перекуси.

Для побуту:

акумуляторні світильники або налобні ліхтарі;

запас питної й технічної води;

вологі серветки та сухий шампунь.

Експерти наголошують: завчасна підготовка та правильні дії під час холодів можуть не лише зберегти комфорт, а й уберегти здоров'я в умовах тривалих відключень.

Що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою?

Зігріти оселю допомагають навіть прості, але продумані деталі інтер'єру.