Забудьте про холод: що додають у піч, щоб дрова горіли вдвічі ефективніше

У морозні дні комфорт у домі багато в чому залежить від ефективності печі або каміна. Навіть якщо дров достатньо, тепло може швидко втрачатися через слабку тягу або сажу в димоході.

Регулярний догляд за опалювальним приладом не лише підвищує віддачу тепла, а й робить його експлуатацію безпечнішою. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на House Digest.

Що додати до печі, щоб дрова горіли ефективніше?

Картопляні шкірки – простий лайфхак для печі

Додаючи добре висушені шкірки на розпечені дрова, можна пом'якшити сажу в димоході завдяки крохмалю та парі. Для цього піч розпалюють до сильного жару, висипають шкірки та закривають на 15 – 20 хвилин. Після процедури сажа обсипається, а тепло розподіляється рівномірніше по кімнаті.

Правильна організація простору

Вільний простір навколо печі дозволяє теплу краще циркулювати. Меблі та декоративні предмети не повинні перекривати шлях гарячого повітря.

Вибір дров

Як пише House and gardens, найбільше тепла дають сухі тверді породи дерева. Волога або смолиста деревина горить гірше, більше диму засмічує димохід і знижує ефективність. Ідеально – дрова з низькою вологістю, які дають стабільне горіння та більше тепла для кімнати. До прикладу:

Хороший баланс ціни й ефективності – береза. Вона добре гріє, але потребує нормальної тяги, інакше утворюється сажа.

Середній варіант – яблуня, груша, вільха. Вони горять рівно, але тепла дають трохи менше.

Хвойні породи (сосна, ялина) швидко розгораються, але так само швидко згорають і засмічують димохід смолою.



Що додати до печі, щоб дрова горіли ефективніше / Фото Unsplash

На що ще треба звернути увагу?

Регулярно чистьте димохід від сажі, щоб уникнути блокування тяги та можливого займання. Використовуйте пічні дверцята та заслінки для контролю повітряного потоку. Під час сильних морозів розпалюйте піч повільно, щоб дрова прогрілися рівномірно і не утворювався дим.

Як вберегти тепло в оселі?

Збереження тепла в оселі взимку – це питання комфорту, здоров'я та безпеки. Є кілька практичних кроків, які допоможуть вашому дому залишатися теплим усю зиму, незалежно від того, наскільки низько опускається стовпчик термометра. Зокрема: