Щоб потім не плутатися в проводах: 10 розеток, які найчастіше забувають під час ремонту

Плануючи ремонт або облаштування житла, власники часто концентруються на великих елементах: меблі, освітлення, техніка. Проте є один маленький, але надзвичайно важливий аспект – розетки. Неправильне або неповне розташування електричних точок може ускладнити повсякденне життя та зробити інтер'єр незручним.

Користувач з ніком @destyle_studio склав список 10 розеток, які часто забувають під час ремонту, але без яких сучасний дім буде неповним.

Дивіться також Годі псувати кухню: 5 застарілих рішень, які виходять із моди у 2026 році

Де обов'язково варто встановити розетки?

1. Розетка для роутера всередині технічної шафи

Часто мережеве обладнання ховають у шафах або нішах, щоб не псувати естетику кімнати. Без окремої розетки там доведеться використовувати подовжувачі, що виглядає громіздко.

2. Розетка біля макіяжного столика

Жінки і чоловіки, які користуються феном, плойкою чи іншими гаджетами, часто скаржаться на відсутність зручних точок живлення у зоні догляду за собою.

3. Витяжка на кухні

Багато забудовників не передбачають окрему розетку для витяжки. Вона має працювати окремо, а не через подовжувачі, щоб уникнути перевантаження мережі.

4. Окрема розетка у верхній шафі

Для кавоварок, тостерів або інших технічних гаджетів, які хочеться приховати, окрема розетка всередині верхніх шаф робить кухню більш акуратною.

5. Робот-пилосос (ніша + розетка внизу)

Базова станція робота-пилососа потребує розетки на рівні підлоги. Без цього робот доведеться заряджати вручну, що незручно.

Які 10 розеток найчастіше забувають встановити під час ремонту: дивіться відео

6. Вертикальний пилосос

Зараз популярні легкі вертикальні пилососи, які потребують постійного доступу до електроживлення. Невелика розетка у шафі або на видному місці полегшує щоденне прибирання.

7. Підсвітка біля вікна

Світлодіодні стрічки чи декоративна підсвітка часто монтуються без врахування розеток. Планування точок живлення заздалегідь дозволяє створити красиву атмосферу без зайвих подовжувачів.

8. Розетка біля тумби ліжка

Невелика, але необхідна. Зарядка телефона, нічник або електронна книга – без розетки біля ліжка доводиться користуватися подовжувачем, що неестетично та незручно.

9. Зволожувач повітря

Сучасні системи очищення та зволоження повітря часто потребують власної розетки, щоб не залежати від інших приладів у кімнаті.

10. Розетка у ванній кімнаті

Окремі точки живлення для фена, бритви або електронного дзеркала мають бути безпечними і враховувати зони вологості. Часто забудовники забувають про цю необхідність.

Цікаво! Як раніше писали експерти Homes and Gardens, є декілька речей, які роблять інтер'єр дешевим. Зокрема, штучні квіти, різнобарвний текстиль та підроблене мистецтво псують враження від оселі.

Які тренди спалень набирають популярності у 2026 році?

У 2026 році популярними трендами в дизайні спалень стануть color drenching, вбудовані ліжка та освітлення, що підтримує природні циркадні ритми. Дизайнери рекомендують додавати особисті речі, такі як вінтажні предмети та декор з подорожей, замість "глянцевого мінімалізму".