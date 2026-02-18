У які кольори пофарбувати кухню: 4 "родзинки" 2026 року
- У 2026 році теплі нейтральні відтінки, такі як кремові тони та насичені коричневі, замінюють білий на кухні.
- Популярними стають глибокі драматичні кольори та "брудні" пастелі, що додають кухні елегантності та насиченого вигляду.
Кухня давно припинила бути лише функціональним простором. У 2026 році вона стає місцем для самовираження – і це насамперед видно у виборі кольорів. Замість стерильної білизни людини дедалі частіше обирають тепліші, глибші та більш неочікувані відтінки.
Білий більше не домінує – його замінюють відтінки з характером, які створюють атмосферу затишку та індивідуальності. Про це пише Elle decor.
Які кольори популярні на кухні 2026 року?
Теплі нейтральні відтінки
Теплі нейтральні відтінки дедалі частіше з'являються на кухнях / Фото Patrick Biller
Білий і світлий дуб відходять у минуле. Їм на зміну приходять кремові тони, насичені коричневі морилки та м'які, "оксамитові" таупи.
Такі кольори зберігають класичний вигляд кухні, але додають глибини й затишку.
Землисті коричневі й теплі бежі роблять простір теплішим і менш холодним на вигляд.
Глибокі, драматичні кольори
У моді сьогодні насичені "похмурі" відтінки / Фото Nicole Franzen
Дизайнери відзначають популярність насичених, "похмурих" тонів: темно-фіолетового, відтінків махагоні, майже чорних зелених.
Секрет – у правильному балансі. Якщо поєднати глибокі кольори з теплими матеріалами, кухня видається не важкою, а елегантною й атмосферною. Деякі люди навіть свідомо обирають максимальну драму – з темними, майже обсидіановими тонами та полірованим горіхом.
"Брудні" пастелі
"Брудні" пастелі прикрасять кухні 2026 року / Фото Giulio Ghirardi
У моду входять приглушені пастельні відтінки – ніби злегка "запилені" або з домішкою сірого.
Це можуть бути теплі рожево-лососеві, складні жовті чи тьмяно-блакитні кольори. Вони мають сміливий і свіжий вигляд, але водночас додають інтер'єру відчуття історії.
Яскраві акценти в окремих зонах
В окремих зонах на кухні з'являються яскраві акценти / Фото Laure Joliet
Багато хто ще не готовий зробити всю кухню темною чи кольоровою – зате із задоволенням експериментує в менших просторах. Комори, бари, пральні чи буфетні фарбують у насичений синій, винний, трав'янистий зелений або теплий масляно-жовтий. Це безпечний спосіб додати характеру.
Найбільші тренди у дизайні кухонь у 2026 році
У 2026 році кухня стає ще більш продуманою, затишною та інтегрованою в житловий простір. Дизайнери роблять ставку на практичність, текстури й виразні деталі. Про це пише House Beautiful.
Розумне зберігання
На кухнях 2026 року ми побачимо більше вбудованих шаф, глибокі шухляди з органайзерами та приховані системи зберігання. Порядок — у пріоритеті.
Окремі комори
Популярними стають повноцінні комори з дверцятами (розсувними або складаними), де можна сховати техніку й запаси.
Окремі меблі замість суцільної "вбудованості"
Замість класичних островів – столи на ніжках у стилі пекарських. Кухня стає більш домашньою на вигляд.
Вітрини та буфети
Повертаються традиційні серванти для демонстрації посуду. Кухня стає більш персоналізованою.
Монохромні інтер'єри
Кухні в одному кольорі – не лише чорно-білі. Гра фактур, матеріалів і світла створює глибину без яскравих контрастів.
Синій – головний колір
Синя кухня стала найпопулярнішою. Від темно-синього до м'якого небесного – цей колір універсальний і легко поєднується з деревом і мармуром.
Багато дерева
Дуб і горіх – фаворити року. Дерево використовують не лише в шафах, а й в островах, полицях і навіть фасадах техніки.
Матове замість глянцю
Глянцеві поверхні відходять. У тренді – матові фасади й стільниці: практичні, приємні на дотик і менш помітні.
Рифлені поверхні та ребристе скло
Фактурні фасади, фрезеровані панелі й скло з рельєфом додають глибини без перевантаження простору.
Багатошарове освітлення
Поєднання підсвітки шаф, підвісних світильників, настінних бра та точкових світильників. Освітлення допомагає зонувати простір.
Якими будуть кухні у 2026 році?
- Дерев'яні меблі з масиву, прості за формою, приховані зони для техніки та теплі природні відтінки визначають дизайн кухонь у 2026 році.
- Цьогоріч люди хочуть якомога комфортніших і затишніших просторів.