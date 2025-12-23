Названо 6 кольорів, які візуально збільшать будь-яку кухню

Маленька кухня може бути зручною та красивою, якщо її правильно оформити. Незалежно від того, чи це вузька кухня-"вагончик" у старому будинку, чи крихітна ніша в квартирі-студії, є способи, як візуально її збільшити.

Дизайнери назвали 5 кольорів, які вони рекомендують використовувати на кухня, обмежених за площею, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Якими будуть кухні у 2026 році: дизайнери назвали 7 головних трендів

У які кольори пофарбувати кухню, аби вона видавалася більшою?

Теплий білий

Білий із теплим підтоном – ідеальний вибір для маленької кухні. Цей колір чудово підходить для стін і стелі. Він гарно відбиває природне світло, візуально розширює простір і поєднується практично з будь-яким акцентним кольором.

Теплий білий – ідеальний вибір для кухні / Фото Studio Peake

Варто зауважити, що повністю білі кухні часом видаються нудними і безликими. Щоб оживити інтер'єр, не обов'язково вдаватися до фарбування. Як пише House Digest, достатньо додати у простір кольорові деталі у вигляді змішувачів, ручок, розеток, світильників і техніки.

Приглушений зелений

Приглушені зелено-сірі відтінки – ще один популярний вибір для маленьких кухонь. Ці кольори мають середню насиченість, низький контраст і м'якіна вигляд, тому візуально відступають на задній план. Вони зменшують візуальний шум і роблять простір легшим для сприйняття. Дизайнери радять поєднувати поєднувати зелено-сірі відтінки з теплим білим і натуральним деревом.

Приглушений зелений чудово пасує до невеликих кухонь / Фото Becca Interiors

Світлі та середні відтінки синього

Світлі й середні відтінки синього на кухні створюють відчуття простору та свіжості. Для максимального ефекту їх краще поєднувати з білим. Чудовий варіант – сині шафи і білі стіни, або навпаки.

Комбінція білого і синього на кухні допоможе зробити її просторішою / Фото Sara Ligorria-Tramp

"Грибні" відтінки

М'які сіро-бежеві середні візуально об'єднують простір й роблять кімнату більшою. Завдяки комбінації "грибного" і теплого білого кольорів кухня видається цілісною та багатошаровою.

"Грибні" відтінки варто використовувати дозовано, щоб вони гармонійно поєднувалися з основними матеріалами, натуральним каменем і деревом / Фото Victoria Bell Design

Холодний сірий

Якщо на кухні є елементи з мореного або теплого дерева – підлога чи фасади – дизайнери радять спробувати холодний сірий для стін і доповнити його молочно-білими лиштвами.

Холодний сірий добре врівноважує теплі деревні тони та чудово поєднується з теплими відтінками білого / Фото Arbor & Co

Зверніть увагу! Дизайнери радять уникати використання на кухні яскравих кольорів, таких як червоний, жовтий та помаранчевий. Вони можуть пригнічувати настрій або зменшувати апетит. Темні відтінки, такі як темно-червоний та темно-коричневий, візуально зменшують простір кімнати. Їх теж слід уникати на кухні.