Це катастрофа: які кольори в інтер'єрі ніколи не можна поєднувати
- Користувач тіктоку @robertgigs поділився, які комбінації кольорів можуть зіпсувати інтер'єр, такі як сірий з теплими тонами та темно-синій з чисто білим.
- Тренди 2026 року вказують на відхід від стерильно-білих кухонь на користь тепліших відтінків, як кремові та карамельні, що створюють затишок.
Плануючи ремонт, більшість людей починають саме з вибору кольорової гами. Проте деякі популярні поєднання, які здаються стильними в Pinterest чи шоурумах, у реальному житті можуть виглядати зовсім інакше.
Користувач тіктоку з ніком @robertgigs зізнався, які неправильні комбінації легко зіпсують навіть найдорожчий інтер'єр.
Які кольори не варто поєднувати?
- Сірий + теплі тони – холодний дисонанс
Сірий роками залишається фаворитом у дизайні. Але в поєднанні з теплими відтінками – бежевим, золотим, помаранчевим або теплим коричневим – він часто створює враження візуального конфлікту. Простір виглядає ніби "розірваним" між холодом і теплом. Натомість сірий краще комбінувати з холодними синіми, зеленими або приглушеними пастельними тонами.
- Темно-синій + чисто білий – занадто різко
Це поєднання вважається класикою. Однак контраст темно-синього з яскраво-білим може зробити кімнату надто суворою й холодною. Простір виглядає формальним, а не затишним. Дизайнери радять замінити чистий білий на молочний або світло-сірий – це пом'якшить ефект.
Цікаво! Дослідження Research Gate показують, що синій здатен несвідомо пригнічувати апетит. Все через те, що у природі синя їжа трапляється вкрай рідко. Відтак синій часто асоціюється з непридатністю їжі або зіпсованими продуктами.
- Жовтий + фіолетовий – перевантаження для очей
Теоретично це додаткові кольори, які мають гармонійно поєднуватися. Проте у великій кількості вони створюють напружену атмосферу. Інтер'єр може здаватися хаотичним. Якщо хочеться використати один із цих відтінків, краще додати нейтральну базу – білий, бежевий або сірий.
Які неправильні комбінації легко зіпсують інтер'єр: дивіться відео
- Червоний + коричневий – застарілий ефект
Таке поєднання додає простору "важкості" й часто асоціюється зі старими інтер'єрами 90-х. Кімната виглядає темною та візуально меншою. Коричневий краще поєднувати зі світлими нейтральними або землисто-зеленими відтінками.
- Чорний + темно-фіолетовий – надто драматично
Окремо ці кольори виглядають розкішно, але разом створюють гнітючу атмосферу. Вони "поглинають" світло та зменшують відчуття простору, особливо в невеликих кімнатах.
Поєднання чорного та темно-фіолетового / Фото Pinterest
- Неонові кольори + білий – втома для очей
Яскраві неонові відтінки й без того активні. У парі з білим вони стають ще інтенсивнішими й швидко викликають зорову втому. Такий простір може здаватися напруженим. Дизайнери радять використовувати неон лише як акцент – у декорі або текстилі.
- Яскраво-зелений + вогненно-червоний – візуальний хаос
Насичені відтінки зеленого й червоного конкурують між собою. Простір стає неспокійним, агресивним і перевантаженим.
Яскраво-зелений та вогненно-червоний в інтер'єрі / Фото Pinterest
Як не помилитися з палітрою?
Фахівці радять завжди враховувати природне освітлення, орієнтацію кімнати та її розмір.
- У світлих приміщеннях краще "працюють" холодні відтінки, тоді як темні кімнати потребують тепліших тонів.
- Обов'язково тестуйте фарбу на стінах – протягом дня колір може кардинально змінюватися.
Головне правило – баланс. Продумані контрасти, помірність і нейтральна база допоможуть створити інтер'єр, у якому приємно жити.
У які кольори пофарбувати кухню у 2026 році?
- Тренди 2026 року свідчать: ера стерильно-білих кухонь поступово завершується. Якщо ще кілька років тому тотально білий інтер'єр із фасадами під світлий дуб вважався універсальним і безпечним рішенням, то тепер дизайнери все частіше відмовляються від такої "глянцевої нейтральності". На зміну приходить тепліша, глибша та більш емоційна палітра.
- У центрі уваги – кремові, молочні, карамельні та теплі бежеві відтінки. Вони створюють м'яку атмосферу затишку та візуального тепла, що особливо актуально для кухні – простору, де збирається родина.