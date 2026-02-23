Укр Рус
Дім Затишний дім Два побутові прилади, які витрачають у рази більше електроенергії, ніж телевізор
23 лютого, 13:25
3

Два побутові прилади, які витрачають у рази більше електроенергії, ніж телевізор

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Кондиціонери споживають від 500 до 4000 Вт, що значно більше, ніж телевізор, який витрачає 50 – 200 Вт.
  • Електрична духовка споживає в середньому 2 – 5 кВт, що за місяць може становити 40 – 90 кВт·год.

Раціональне користування енерговитратними приладами допоможе суттєво скоротити витрати на електроенергію без втрати комфорту. Найбільшими "споживачами" електроенергії в квартирі зазвичай є кондиціонер та електрична духовка.

Ці прилади витрачають у десятки разів більше, ніж телевізор. Про це пише "Радіо Трек".

Яка побутова техніка витрачає багато електрики?

Кондиціонер

Сучасні моделі під час роботи споживають приблизно від 500 до 4000 Вт. Для порівняння: телевізор у середньому витрачає 50 – 200 Вт.

Якщо кондиціонер працює щодня, особливо в режимі обігріву, за місяць це може вилитися в десятки або навіть сотні кіловат-годин. 

Щоб зменшити споживання, потрібно:

  • вмикати кондиціонер лише за потреби;
  • не встановлювати занадто низьку або високу температуру (різниця в 1 – 2 градуси вже допомагає економити електрику);
  • тримати вікна й двері зачиненими;
  • регулярно чистити фільтри;
  • вимикати з розетки, коли не користуєтесь.

Електрична духовка

Духовка споживає в середньому споживає 2 – 5 кВт. За місяць ця цифра може становити 40 – 90 кВт·год, що у багато разів більше, ніж телевізор. Високе споживання пов'язане з необхідністю постійно підтримувати високу температуру. Деякі моделі витрачають електроенергію навіть у режимі очікування через підсвітку чи годинник. 

Щоб заощадити, слід:

  • готувати кілька страв одночасно;
  • не відкривати дверцята без потреби;
  • вимикати духовку за кілька хвилин до готовності (страву доведе залишкове тепло);
  • повністю відключати прилад після використання. 

Які ще прилади споживають багато електроенергії?

Evergreen називає ще кілька пристроїв, які значно впливають на рахунок за електрику.

Водонагрівачі

  • Середнє споживання – близько 3000 Вт/год.
  • Підігрів води для душу та побутових потреб потребує багато енергії, особливо взимку.
  • Зменште температуру нагріву та утепліть бойлер. 

Холодильники та морозильні камери

  • Середнє споживання становить 150 – 800 Вт/год.
  • Працюють 24/7, тому поступово накопичують значні витрати.
  • Не перевантажуйте, але й не тримайте порожніми. Очищуйте задні решітки. Не ставте поруч із джерелами тепла. 

Пральні машини та сушарки

  • Середнє споживання становить 500 – 2000 Вт/год.
  • Пральні машини витрачають багато енергії на нагрів води, сушарки – на тепло та циркуляцію повітря.
  • Періть у холодній воді та сушіть одяг природним способом. 

Посудомийні машини

  • Середнє споживання становить 1200 – 1500 Вт за цикл.
  • Більшість електроенергії йде на нагрів води.
  • Запускайте лише при повному завантаженні та обирайте сушіння без підігріву. 

Розважальна та офісна техніка

  • Телевізор – 100 – 400 Вт/год;
  • Комп'ютер – 200 – 500 Вт/год;
  • Модем/роутер – 10 – 20 Вт/год (працюють постійно).

Вимикайте з розетки або використовуйте розумні подовжувачі, щоб уникнути споживання в режимі очікування.

Телевізор теж є списку енерговитратних домашніх приладів / Фото Pinterest

Який прилад споживає стільки енергії, як 65 холодильників?

  • Електрична духовка споживає від 2000 до 5000 Вт, що більше, ніж 65 холодильників разом узятих.
  • Щоб зменшити енергоспоживання, рекомендується готувати декілька страв одночасно та вимикати духовку раніше, використовуючи залишкове тепло.