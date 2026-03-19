Були на кухні у кожного: які популярні тюлі тепер вважають несмаком

Оформлення вікон дедалі частіше стає індикатором того, наскільки сучасний інтер'єр у вашому домі. У 2026 році дизайнери відмовляються від складних і перевантажених рішень на користь простоти, натуральності та функціональності.

Мереживний тюль, багатошарові гардини та блискучі тканини, які ще донедавна були популярними, сьогодні вже вважаються ознакою застарілого ремонту. Про це повідомляє Livingetc.

Що вийшло з моди?

Серед головних антитрендів – блискучі синтетичні тканини, такі як:

атлас,

поліестер із глянцем.

Вони створюють ефект дешевизни та перевантажують простір. Також дизайнери радять відмовитися від складних драпірувань:

ламбрекенів,

бахроми,

багаторівневих штор.

Такі елементи не лише виглядають застаріло, а й накопичують пил та "з'їдають" простір, особливо у невеликих кімнатах.



Такі штори виглядають застаріло / Фото Unsplash

Неактуальними вважаються й надто яскраві кольори – червоний, насичено-синій або лимонний. Вони швидко втомлюють і створюють візуальний шум.

А готові штори з мас-маркету часто не підходять за розміром і виглядають дешево, а великі принти перевантажують інтер'єр і роблять його менш гармонійним.

Які штори в тренді у 2026 році?

Як зазначає Homes and Gardens, сучасні інтер'єри рухаються в напрямку мінімалізму та натуральності. У тренді – тканини, які виглядають дорого, але при цьому залишаються простими:

льон,

бавовна,

матовий сатин,

щільний шовк без блиску.

Такі матеріали добре розсіюють світло і створюють відчуття легкості в приміщенні. Замість складного декору дизайнери радять обирати максимально простий крій:

прямі штори,

рівні складки,

мінімум деталей.

Головне правило – жодної зайвої декоративності. У 2026 році популярними є стримані відтінки, які легко поєднуються з інтер'єром: теплий бежевий сіро-блакитний графітовий пудрові тони Такі кольори допомагають створити затишок і не перевантажують простір

Найкраще рішення – поєднання легких денних штор із більш щільними, але лаконічними портьєрами для вечора. Дизайнери наголошують: прості форми, натуральні матеріали та спокійні відтінки здатні зробити кімнату світлішою, просторішою і візуально дорожчою – без зайвих витрат і складного ремонту.

Які рішення у дизайні інтер'єрів виходять з моди у 2026 році?

У 2026 році інтер'єрний дизайн продовжує рухатися в бік практичності, мінімалізму та візуальної гармонії. Дизайнери дедалі частіше відмовляються від рішень, які раніше здавалися стильними, але на практиці виявилися незручними або швидко застаріли.

Одним із головних антитрендів стали кухонні шафи, які не доходять до стелі. Вони створюють візуальні "порожнечі", де накопичується пил, і роблять кухню менш цілісною. Також поступово виходять із моди яскраві фасади – насичені кольори втомлюють і складно поєднуються з іншими елементами інтер'єру.