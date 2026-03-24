Не підживлюйте їх навесні: 7 рослин, які краще залишити у спокої

Навесні багато садівників прагнуть дати рослинам поживні речовини для швидкого росту. Але деяким популярним рослинам підживлення зараз більше шкодить, ніж допомагає.

Підживлення стимулює ріст ніжних пагонів, які можуть загинути від пізніх заморозків. Занадто багато добрив робить стебла слабкими та довгими і знижує витривалість рослини до посухи та хвороб. Ще деякі рослини й так добре ростуть на бідному ґрунті і не потребують додаткових добрив. Про це розповідає Gardening Know How.

Які рослини не можна підживлювати у березні?

Лаванда

Лаванда родом із Середземномор'я, де росте на сухих, кам'янистих ґрунтах. Якщо підживлювати її навесні, рослина буде більше нарощувати листя та стебла, а не квіти. Ефірні олії стануть менш концентрованими, тому аромат і витривалість зменшуються. Надмірне підживлення може навіть загубити рослину, тому краще залишити лаванду в спокої.

Рудбекія

Ця сонцелюбна рослина добре росте на бідному ґрунті. Занадто багато добрив призводить до слабких стебел, меншої кількості квітів і підвищує ймовірність хвороб.

Монарда та інші місцеві рослини

Монарда, ехінацея, еутрохіум, седум лісовий, асклепій і гайлардія не потребують додаткових добрив. Вони еволюційно пристосовані до місцевих умов і надлишок поживних речовин лише стимулює появу слабких і м'яких стебел.

Замість підживлення для монарди підійде мульчування / Фото Pinterest

Декоративні трави

Більшість декоративних трав росте добре навіть на бідному ґрунті. Підживлення викликає слабкі пагони. Якщо трава не цвіте, причина частіше в нестачі сонця, а не добрив – пересадіть її на сонячніше місце.

Газонні трави для теплого клімату

Теплі трави, як бермудська, зойсія, стенотафрум і багатоніжка, починають рости лише коли стає досить тепло. Підживлювати їх рано марно – коріння ще неактивне, добриво змиється, а ґрунт забрудниться. Краще чекати кінця квітня або травня.

Геленіум

Ця посухостійка багаторічна рослина не потребує добрив у ґрунті. Надлишок поживних речовин викликає швидкий ріст слабких стебел, які доведеться підв'язувати. Занадто багато добрив може пошкодити коріння і знизити стійкість до посухи.

Щойно посаджені дерева та чагарники

Нові рослини навесні підживлювати не варто. Перший рік вони повинні зосередитися на розвитку кореневої системи. Коріння вбирає воду і поживні речовини – чим сильніше воно розвинене, тим здоровішою буде рослина. Надлишкові добрива стимулюють ріст листя та стебел, що перевантажує слабку кореневу систему і робить рослину схильною до хвороб.

Видання HGTV називає також і інші рослини, які не потрібно підживлювати ранньою весною. Серед них:

Азалія та рододендрони ростуть в кислому ґрунті. Підживлення потрібно лише після цвітіння, якщо листя жовтіє.

Астери – родючий ґрунт достатній, надлишок азоту скорочує період цвітіння.

Діантус – кволі стебла від надлишку азоту, краще тільки легкий компост. Вероніка потребує мінімального догляду, азот шкодить, робить стебла ламкими.

Морський оксамит – глибокі корені беруть вологу з ґрунту, добриво не потрібно.

Для рослин, яким не потрібні добрива, краще використовувати мульчування: шар органічної речовини товщиною 5 – 7,5 сантиметра поступово перегниває, покращує структуру ґрунту і забезпечує м'яке живлення. Це безпечніше і природніше для рослин, особливо на бідних ґрунтах.

