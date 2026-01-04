Якими будуть вітальні у 2026 році: дизайнери назвали 6 ключових трендів

У 2026 році в інтер'єрах віталень на задній план відходять холодні нейтральні кольори та суворі лінії. Натомість з'являється більше кольору, затишку й особистих деталей.

Які тренди у дизайні вітальні вийдуть на перший план у 2026 році, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

Які вітальні будуть модними у 2026 році?

Спокійні природні кольори

Цього року у моді – приглушений зелений, синій, охра та теплий коричневий. Вони додають глибини й затишку, але не перевантажують простір.

Насичені темні відтінки

Глибокі зелені, сині та бордові кольори роблять кімнату більш камерною та виразною. Їх поєднують із теплими нейтральними тканинами.

Насичені відтінки відіграватимуть важливу роль у дизайні віталень у 2026 році / Фото Werner Straube

Кавові столики з плиткою

Один із трендів для вітальні – кавові столики з плитковою стільницею. Плитка додає багатошаровості кольору й текстури, роблячи великі кавові столики цікавішими.

Меблі з м'якими формами

У моді дивани та крісла із заокругленими краями, що мають м'який вигляд та нагадують артоб'єкти.

Усе більше людей тяжіють до виробів із закругленими краями / Фото John Gruen

Ігрові столи

Настільні ігри знову популярні, тому у великих вітальнях з'являються столи для карт, маджонгу чи пазлів.

Особистий і ностальгійний декор

Речі з подорожей, улюблені кольори, змішані візерунки – інтер'єр вітальні у 2026 році має відображати характер власників.

Вінтаж і антикваріат залишатимуться популярними у 2026 році / Фото Ed Gohlich

Видання Matrha Stewart називає інші особливості дизайну віталень у новому році. Серед них:

Меблі з темного дерева . Темніші породи й обробки знову популярні. Вони чудово поєднуються зі сміливим, насиченим інтер'єром.

. Темніші породи й обробки знову популярні. Вони чудово поєднуються зі сміливим, насиченим інтер'єром. Великі пуфи замість журнальних столиків . Пуф ламає звичний образ столика, додає м'якої текстури в центр кімнати й дозволяє гнучкіше організувати місця для сидіння.

. Пуф ламає звичний образ столика, додає м'якої текстури в центр кімнати й дозволяє гнучкіше організувати місця для сидіння. Вбудовані деталі . Столярні роботи, дерев'яні панелі, готові камінні портали, ніші в стінах – саме ці деталі надають дому характеру.

. Столярні роботи, дерев'яні панелі, готові камінні портали, ніші в стінах – саме ці деталі надають дому характеру. Затишні планування для спілкування . Дім створений для життя й спілкування, а запрошення друзів і родини наповнює простір теплом. У 2026 році цьому приділятимуть ще більше уваги. Зокрема, обиратимуть планування з меблями, розташованими обличчям одне до одного – це сприяє живому спілкуванню та близькості.

. Дім створений для життя й спілкування, а запрошення друзів і родини наповнює простір теплом. У 2026 році цьому приділятимуть ще більше уваги. Зокрема, обиратимуть планування з меблями, розташованими обличчям одне до одного – це сприяє живому спілкуванню та близькості. Поєднання різних меблів. Сучасний диван цілком може стояти поруч із класичним кріслом. Так простір набуває характеру й контрасту.

Які найгірші кольори фарби для вітальні?