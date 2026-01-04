Якими будуть вітальні у 2026 році: дизайнери назвали 6 ключових трендів
- У 2026 році в інтер'єрах віталень популярними стануть спокійні природні кольори, насичені темні відтінки, кавові столики з плиткою, меблі з м'якими формами, ігрові столи та ностальгійний декор.
- Дизайнери прогнозують відхід від холодних нейтральних кольорів та суворих ліній на користь більшого кольору, затишку й особистих деталей в інтер'єрах віталень.
У 2026 році в інтер'єрах віталень на задній план відходять холодні нейтральні кольори та суворі лінії. Натомість з'являється більше кольору, затишку й особистих деталей.
Які тренди у дизайні вітальні вийдуть на перший план у 2026 році, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.
Які вітальні будуть модними у 2026 році?
Спокійні природні кольори
Цього року у моді – приглушений зелений, синій, охра та теплий коричневий. Вони додають глибини й затишку, але не перевантажують простір.
Насичені темні відтінки
Глибокі зелені, сині та бордові кольори роблять кімнату більш камерною та виразною. Їх поєднують із теплими нейтральними тканинами.
Насичені відтінки відіграватимуть важливу роль у дизайні віталень у 2026 році / Фото Werner Straube
Кавові столики з плиткою
Один із трендів для вітальні – кавові столики з плитковою стільницею. Плитка додає багатошаровості кольору й текстури, роблячи великі кавові столики цікавішими.
Меблі з м'якими формами
У моді дивани та крісла із заокругленими краями, що мають м'який вигляд та нагадують артоб'єкти.
Усе більше людей тяжіють до виробів із закругленими краями / Фото John Gruen
Ігрові столи
Настільні ігри знову популярні, тому у великих вітальнях з'являються столи для карт, маджонгу чи пазлів.
Особистий і ностальгійний декор
Речі з подорожей, улюблені кольори, змішані візерунки – інтер'єр вітальні у 2026 році має відображати характер власників.
Вінтаж і антикваріат залишатимуться популярними у 2026 році / Фото Ed Gohlich
Видання Matrha Stewart називає інші особливості дизайну віталень у новому році. Серед них:
- Меблі з темного дерева. Темніші породи й обробки знову популярні. Вони чудово поєднуються зі сміливим, насиченим інтер'єром.
- Великі пуфи замість журнальних столиків. Пуф ламає звичний образ столика, додає м'якої текстури в центр кімнати й дозволяє гнучкіше організувати місця для сидіння.
- Вбудовані деталі. Столярні роботи, дерев'яні панелі, готові камінні портали, ніші в стінах – саме ці деталі надають дому характеру.
- Затишні планування для спілкування. Дім створений для життя й спілкування, а запрошення друзів і родини наповнює простір теплом. У 2026 році цьому приділятимуть ще більше уваги. Зокрема, обиратимуть планування з меблями, розташованими обличчям одне до одного – це сприяє живому спілкуванню та близькості.
- Поєднання різних меблів. Сучасний диван цілком може стояти поруч із класичним кріслом. Так простір набуває характеру й контрасту.
Які найгірші кольори фарби для вітальні?
- Дизайнери не рекомендують використовувати у вітальні сірий, білий, лимонно-жовтий, помаранчевий та яскраві неонові кольори через їхній вплив на атмосферу простору.
- Експерти радять обирати теплі нейтральні або насичені відтінки, такі як кремово-бежевий, теплі сині та зелені, карамельні коричневі тощо.