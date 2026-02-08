Названо 5 побутових приладів, які в жодному разі не можна лишати без нагляду

Одне з головних правил безпеки в домі – ніколи не залишати певні прилади без нагляду, незалежно від того, чи вони працюють, чи просто під'єднані до мережі. Ризик пожежі чи затоплення того не вартий.

Фахівці з безпеки назвали 5 побутових приладів, які обов'язково потрібно тримати під контролем. Про це пише Good Housekeeping.

Дивіться також Це кардинально змінить вигляд усієї кімнати: який предмет у вітальні має бути найдорожчим

Яку техніку не можна залишати без нагляду?

Сушильні машини для білизни

Сушарки є однією з найпоширеніших причин пожеж у будинках.

Окрім того, що сушарку слід вмикати лише тоді, коли ви можете за нею наглядати, експерти наголошують на важливості регулярного обслуговування. Це означає часте очищення фільтра для ворсу та глибоке чищення вентиляційного каналу щонайменше раз на рік.

Також варто перевірити матеріал повітропроводу. Поширені варіанти – гофровані пластикові або алюмінієві труби, у складках яких накопичується ворс. Якщо у вас саме такі, фахівці радять замінити їх на жорсткий металевий канал: його гладкі стінки забезпечують вільний вихід повітря і не затримують легкозаймисті частинки.

Кухонна техніка

Приготування їжі пов'язане майже з половиною всіх домашніх пожеж.

Основна причина таких пожеж – залишене без нагляду готування. Це ще раз підкреслює, наскільки важливо стежити за тим, що на плиті чи в духовці, і ніколи не виходити з дому, коли вони працюють.

Експерти також радять підтримувати кухонну техніку в чистоті. Надлишок жиру або крихти можуть спричинити загоряння чи сильне задимлення.

Невеликі прилади – наприклад, тостери чи аерофритюрниці – варто від'єднувати від розетки після використання, щоб уникнути раптових пожеж через електричні несправності.

Пральні машини

Пральні машини теж можуть стати причиною загоряння, хоча ризик тут нижчий, ніж у сушарок.

Основна небезпека під час роботи без нагляду – розрив шланга або несправність водяного під'єднання, що може призвести до серйозного затоплення будинку.

Фахівці радять замінити стандартні гумові шланги на сталеві армовані – вони значно міцніші. Навіть після цього рекомендують після кожного прання перекривати подачу води на вентилі, адже це найнадійніший захист від протікань.

Обігрівачі

За жодних обставин не можна залишати обігрівач увімкненим, коли нікого немає вдома. Виробники також застерігають від використання таких приладів під час сну.

Це ще один пристрій, який краще від'єднувати від мережі, коли він не використовується. Інструкції з безпеки зазвичай прямо радять виймати вилку з розетки, якщо ви залишаєте приміщення або надовго відходите від обігрівача.

Краще не залишати обігрівачі включеними уночі / Фото з відкритих джерел

Посудомийні машини

Окрім ризику загоряння, ослаблене водяне з'єднання або пошкоджений клапан можуть спричинити протікання і серйозні пошкодження.

Саме тому експерти радять не запускати посудомийку вночі або коли вас немає вдома.

Наостанок – про "розумну" техніку

Посудомийні, пральні, сушильні машини та плити дедалі частіше мають Wi-Fi і можуть керуватися дистанційно через додаток. Хоч це й зручно, фахівці застерігають: така можливість спокушає вмикати прилади без нагляду. Запустити техніку з сусідньої кімнати – це одне, але вмикати її з офісу чи з іншого місця експерти не рекомендують з усіх причин, описаних вище.

Видання Times of India додає до списку приладів, які в жодному разі не можна залишати без нагляд, тостери та мікрохвильовки.

Кухонні прилади, як-от тостери та мікрохвильові печі, можуть спричинити пожежу через електричні несправності, перегрів або використання без їжі всередині. Хоча вони здаються безпечними, ризик того, що невелика проблема переросте у серйозну, зростає, якщо залишати прилади увімкненими або без нагляду. Тому важливо або постійно стежити за ними під час роботи, або від'єднувати від мережі після використання.

Що потрібно знати власникам газових котлів?