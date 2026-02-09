Скажіть "прощавай" плитці: який матеріал обрати для підлоги на кухні у 2026 році

Плитка десятиліттями була найпопулярнішим вибором для кухонної підлоги. Проте зараз багато кухонь повертаються до іншої класики – гарного дерева.

Дерев'яна підлога дедалі більше набуває популярності, частково через ростаючий інтерес до натуральних матеріалів. Про це пише House Digest.

Чим замінити традиційну плитку на кухні?

Дерев'яна підлога не тільки є теплішою на вигляд, але й на дотик.

Ходити по плитці зранку холодно, а під час тривалого стояння, наприклад під час готування, це створює додаткове навантаження на суглоби. Натомість дерев'яна підлога дає відчуття затишку й комфорту. Сьогодні люди все частіше звертають увагу не лише на довговічність покриття, а й на те, наскільки приємно воно відчувається під ногами.

Дерев'яна підлога добре відповідає модному нині рустикальному стилю, тому її все частіше обирають як власники житла, так і дизайнери інтер'єрів.

Вона універсальна та легко адаптується до змін у дизайні. На відміну від пофарбованої плитки або незвичних візерунків, які важко поєднати з новими меблями чи стільницями, дерев'яна підлога має доречний вигляд майже завжди.

У будинках з відкритим плануванням, де в інших кімнатах уже є дерев'яна підлога, її продовження на кухні допомагає створити відчуття цілісного та гармонійного простору.

Можна використати однакову породу дерева в усьому домі або обрати трохи іншу для кухні, щоб м'яко зонувати простір і водночас зберегти єдиний стиль.

Оберіть тверду деревину для підлоги в кухні / Фото Shutterstock

Водночас варто зважати на практичність. Дерев'яна підлога ефектна на вигляд, але потребує догляду й поступається плитці за стійкістю.

Кухня – це зона з постійним рухом, можливими плямами від їжі, гарячим посудом і подряпинами від меблів. Тому для кухні краще обирати міцні породи деревини, такі як дуб, клен, гікорі або вишня.

Альтернативою може стати інженерна деревина – вона краще витримує вологу й перепади температур, зберігаючи вигляд натурального дерева.

Окрім практичності, дедалі більшого значення набуває дизайн. Наприклад, класичний візерунок "ялинка" додає характеру навіть невеликій кухні, не перевантажуючи простір.

Якими є головні тренди підлог для кухні у 2026 році?

У 2026 році під час ремонту кухні дизайнери радять звертати увагу на теплі, приємні на дотик і довговічні матеріали, бажано з екологічним акцентом. Видання Tasting Table називає основні тенденції:

Теплі кольори

Холодні сірі та білі відходять. У моді теплі відтінки – бежеві, кремові, коричневі, пісочні, м'які природні тони. Вони роблять кухню затишнішою.

Великоформатна плитка

Якщо замість дерева таки обирають плитку, то велику. Вона візуально розширює простір, мінімалістична на вигляд і має менше швів, отже легша в догляді.

Фактурна поверхня

Текстура стає важливою: брашовані, злегка шорсткі або рельєфні покриття додають "живості" інтер'єру й зменшують ковзання.

Візерунки

Повертаються шахові підлоги, "ялинка", шеврон, геометричні та навіть квіткові орнаменти. Вони додають характеру й акцентують окремі зони кухні.

Матові покриття

Глянець втрачає популярність. Матова підлога приховує подряпини й плями та створює більш "домашню" атмосферу.

Екологічні матеріали

Все більше уваги приділяють сталості: корок, бамбук, перероблений вініл, а також плитка з нижчим вуглецевим слідом і переробленими матеріалами.

Загалом тренд один: кухня має бути не лише практичною, а й теплою, комфортною та приємною для щоденного життя.

Які речі не варто розміщувати на кухні?

Кухня – це місце для спілкування й спільних моментів, але помилки в облаштуванні можуть зіпсувати комфорт.

Дизайнери радять уникати таких рішень: