Скажіть "прощавай" плитці: який матеріал обрати для підлоги на кухні у 2026 році
- Дерев'яна підлога набуває популярності на кухнях завдяки зростаючому інтересу до натуральних матеріалів.
- Для кухонь рекомендується вибирати міцні породи дерева, такі як дуб або клен, або використовувати інженерну деревину, яка краще витримує вологу та перепади температур.
Плитка десятиліттями була найпопулярнішим вибором для кухонної підлоги. Проте зараз багато кухонь повертаються до іншої класики – гарного дерева.
Дерев'яна підлога дедалі більше набуває популярності, частково через ростаючий інтерес до натуральних матеріалів. Про це пише House Digest.
Чим замінити традиційну плитку на кухні?
Дерев'яна підлога не тільки є теплішою на вигляд, але й на дотик.
Ходити по плитці зранку холодно, а під час тривалого стояння, наприклад під час готування, це створює додаткове навантаження на суглоби. Натомість дерев'яна підлога дає відчуття затишку й комфорту. Сьогодні люди все частіше звертають увагу не лише на довговічність покриття, а й на те, наскільки приємно воно відчувається під ногами.
Дерев'яна підлога добре відповідає модному нині рустикальному стилю, тому її все частіше обирають як власники житла, так і дизайнери інтер'єрів.
Вона універсальна та легко адаптується до змін у дизайні. На відміну від пофарбованої плитки або незвичних візерунків, які важко поєднати з новими меблями чи стільницями, дерев'яна підлога має доречний вигляд майже завжди.
У будинках з відкритим плануванням, де в інших кімнатах уже є дерев'яна підлога, її продовження на кухні допомагає створити відчуття цілісного та гармонійного простору.
Можна використати однакову породу дерева в усьому домі або обрати трохи іншу для кухні, щоб м'яко зонувати простір і водночас зберегти єдиний стиль.
Оберіть тверду деревину для підлоги в кухні / Фото Shutterstock
Водночас варто зважати на практичність. Дерев'яна підлога ефектна на вигляд, але потребує догляду й поступається плитці за стійкістю.
Кухня – це зона з постійним рухом, можливими плямами від їжі, гарячим посудом і подряпинами від меблів. Тому для кухні краще обирати міцні породи деревини, такі як дуб, клен, гікорі або вишня.
Альтернативою може стати інженерна деревина – вона краще витримує вологу й перепади температур, зберігаючи вигляд натурального дерева.
Окрім практичності, дедалі більшого значення набуває дизайн. Наприклад, класичний візерунок "ялинка" додає характеру навіть невеликій кухні, не перевантажуючи простір.
Якими є головні тренди підлог для кухні у 2026 році?
У 2026 році під час ремонту кухні дизайнери радять звертати увагу на теплі, приємні на дотик і довговічні матеріали, бажано з екологічним акцентом. Видання Tasting Table називає основні тенденції:
Теплі кольори
Холодні сірі та білі відходять. У моді теплі відтінки – бежеві, кремові, коричневі, пісочні, м'які природні тони. Вони роблять кухню затишнішою.
Великоформатна плитка
Якщо замість дерева таки обирають плитку, то велику. Вона візуально розширює простір, мінімалістична на вигляд і має менше швів, отже легша в догляді.
Фактурна поверхня
Текстура стає важливою: брашовані, злегка шорсткі або рельєфні покриття додають "живості" інтер'єру й зменшують ковзання.
Візерунки
Повертаються шахові підлоги, "ялинка", шеврон, геометричні та навіть квіткові орнаменти. Вони додають характеру й акцентують окремі зони кухні.
Матові покриття
Глянець втрачає популярність. Матова підлога приховує подряпини й плями та створює більш "домашню" атмосферу.
Екологічні матеріали
Все більше уваги приділяють сталості: корок, бамбук, перероблений вініл, а також плитка з нижчим вуглецевим слідом і переробленими матеріалами.
Загалом тренд один: кухня має бути не лише практичною, а й теплою, комфортною та приємною для щоденного життя.
Які речі не варто розміщувати на кухні?
Кухня – це місце для спілкування й спільних моментів, але помилки в облаштуванні можуть зіпсувати комфорт.
Дизайнери радять уникати таких рішень:
- Надто великий круглий стіл – за ним незручно спілкуватися і передавати страви;
- Замалий килим під столом – якщо ніжки стільців не поміщаються, простір видається тісним;
- Невдала форма столу – вона має відповідати формі кімнати, щоб було зручно переміщатися;
- Однакові меблі – монотонний гарнітур робить інтер'єр нудним, краще поєднувати різні стилі;
- Вбудовані лавки – мають ефектний вигляд, але незручні;
- Непродумане планування – зайві шафи та погане зонування знижують зручність кухні.