Європа масово відмовляється від килимів: українці вже підхопили новий тренд

Ще донедавна суцільні килими в кімнатах вважалися символом домашнього затишку та комфорту. Проте сьогодні в Європі від такого рішення дедалі частіше відмовляються – і цей тренд уже активно поширюється в Україні.

Як пише House Beautiful, сучасні інтер'єри змінюють підхід до оформлення житла, роблячи ставку на легкість, практичність і чистоту – як візуальну, так і фактичну.

Чому килими виходять із моди?

Килимове покриття на всю кімнату дедалі частіше сприймається як застаріле рішення. Основні причини – його непрактичність і складність у догляді. Такі покриття накопичують пил, алергени та потребують регулярного глибокого очищення. Крім того, у невеликих квартирах вони візуально "обтяжують" простір, роблячи його менш повітряним.

У відповідь на це дизайнери переходять до більш універсальних і гігієнічних варіантів, які відповідають сучасному стилю життя.

Що обирають замість килимів?

У центрі сучасного інтер'єру тепер – якісна підлога, яка сама по собі стає повноцінним елементом дизайну:

Паркет і інженерна дошка

Натуральне дерево з виразною текстурою, укладене "ялинкою" або в класичних варіаціях, додає інтер'єру тепла та елегантності.

Безшовні покриття

Мікробетон, наливні підлоги чи великоформатна плитка під камінь візуально розширюють простір і значно полегшують прибирання.

Кварцвініл і SPC-покриття

Практичні рішення для кухні та передпокою – стійкі до води, зносу й перепадів температур, але з виглядом натуральних матеріалів.

Екологічні матеріали

Мармолеум, корок і натуральний лінолеум стають дедалі популярнішими завдяки екологічності та комфорту.



Натуральне дерево, укладене "ялинкою", додає інтер'єру тепла / Фото Unsplash

Як зазнчає Real Simple, попри тенденцію відмови від суцільних покриттів, килими не зникли повністю. Вони трансформувалися в декоративний елемент. Замість одного великого килима сьогодні використовують 1 – 2 невеликі акцентні моделі незвичні форми – овальні або асиметричні натуральні матеріали:

вовну,

бавовну,

джут.

Їх розміщують у функціональних зонах – біля дивана, ліжка або в дитячому куточку. Такий підхід робить інтер'єр легшим і сучаснішим, а сам килим – частиною декору, а не обов'язковим елементом.

Раніше ми писали, що килими на стінах повертаються в моду через їхню теплоізоляційну та звукоізоляційну функції, а також здатність захищати стіни від забруднень. Сучасні килими можуть бути стильним елементом інтер'єру, якщо вибирати моделі нейтральних кольорів, які поєднують практичну та декоративну функції.