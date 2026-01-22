Намет у вітальні та сміттєвий пакет в унітазі: як вижити у багатоповерхівці без світла і тепла

Блекаут у багатоповерхівці – це не просто тимчасовий дискомфорт. Разом зі світлом зупиняються ліфти, водяні помпи, опалення і зв'язок. Уже за кілька годин квартира може перетворитися на холодний, вологий і відрізаний від світу простір.

Як вижити у квартирі під час відключень – розкаже Tom's Guide.

Що дійсно допоможе пережити блекаути?

Тепло: зігріти не квартиру, а людину

Головна помилка – намагатися обігріти всю оселю. Без опалення це майже неможливо. Натомість радять облаштувати принцип "кімната в кімнат": обрати найменший простір для життя і сну.

Намет або імпровізований "кокон" з ковдр, плівки чи килимів дозволяє підвищити температуру всередині на 5 – 7 градусів. Особливу увагу варто приділити ізоляції підлоги – холод іде саме звідти. Одягатися слід шарами, а теплі сухі шкарпетки залишати виключно для сну.

Туалет і гігієна: тема, про яку мовчать дарма

Без води каналізація швидко виходить з ладу. Фахівці радять не користуватися змивом, а облаштувати так званий "сухий туалет": міцний пакет в унітазі, абсорбент і герметичне зав'язування. Для гігієни підходять вологі серветки та "сухий душ", який дозволяє обійтися без води.

Їжа і вогонь: обережність понад усе

Готування їжі у квартирі без газу – зона підвищеного ризику. Туристичні пальники дозволені лише з постійним провітрюванням через небезпеку чадного газу. Один із ключових лайфхаків – використання термоса: крупи можна залити окропом і приготувати без додаткового палива. За можливості їжу краще готувати надворі або організовувати спільну кухню для під'їзду.



Що дійсно допоможе пережити блекаути / Фото Unsplash

Сусіди як ресурс

Спільне приготування їжі, допомога з водою та увага до літніх людей значно підвищують шанси пережити кризу. У багатоповерхівці громада стає не романтикою, а фактором виживання. Автономність у місті – це не героїзм, а холодний розрахунок, дисципліна і взаємодопомога. Українці вже живуть у новій реальності, і чим краще до неї підготуватися, тим менше вона забиратиме сил, здоров'я та життя.

Які ще поради допоможуть зігрітися?

Видання Medium зазначає, що холод проникає всюди, навіть у меблі й постільну білизну. Електрична ковдра допоможе завжди відчувати тепло. Також не варто забувати про грілки для рук. Це невеликі пакети, всередині яких "чарівний пісок", що нагрівається, коли його струшують, і дає тепло на 6 – 7 годин. Їх зручно брати з собою, якщо руки чи ноги мерзнуть.

