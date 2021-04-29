Хрест на корпоративній реформі, – Коболєв про своє звільнення

Андрій Коболєв заявив, що не вважає рішення Кабміну про його звільнення легітимним. За словами підприємця, це ставить хрест на корпоративній реформі.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Коболєв зауважив, що рішення звільнити його з посади глави "Нафтогазу" матиме дуже серйозні наслідки. Насамперед вони стосуватимуться динаміки відносин в органах корпоративного управління всіх інших компаній.
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Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не лише для "Нафтогазу" чи для мене персонально, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні 7 років,
– наголосив Коболєв.
Що ще сказав ексглава "Нафтогазу"
- Своїм рішенням Кабінет Міністрів України начебто фактично зробив безпрецедентну річ – де-факто сказав усім керівникам державних компаній, що наглядова рада втратила свою важливість.
- Якщо звільнення Коболєва залишиться у поточному стані наглядова рада втратить свій авторитет для менеджменту будь-якої компанії.
- У жодному випадку акціонер не може підміняти роль наглядової ради у процесі оцінювання керівництва тієї чи іншої компанії.
Звільнення Коболєва: головне
- Андрія Коболєва під час засідання Кабміну 28 квітня звільнили з посади очільника "Нафтогазу України". За словами підприємця, він дізнався про це з новин.
- Коболєв запевнив, що не влаштовуватиме "цирк" з власного звільнення і добровільно передасть ключі від кабінету своєму наступникові – Юрію Вітренку.
- У Кабміні заявили, що визнали незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. У 2020 збиток групи компаній "Нафтогаз" становив 19 мільярдів гривень.