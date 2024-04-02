Президент Румунії чи прем'єр Нідерландів: у США назвали кандидатів на посаду генсека НАТО
Держави – члени Північноатлантичного Альянсу ще не досягли консенсусу щодо фінального рішення про призначення нового очільника НАТО. Про це повідомила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Румунський президент Клаус Йоганніс сам висунув свою кандидатуру на цей високий пост. Він пояснив, що відданий цінностям НАТО та демократичним принципам.
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Кого бачать на посаді генерального секретаря НАТО
За словами посадовиці, посли країн – членів Альянсу розглядають потенційних наступників – прем'єра Нідерландів Марка Рютте та президента Румунії Клауса Йоганніса.
В Альянсі тривають дебати щодо кваліфікації обох цих дивовижних лідерів, і ми продовжуватимемо обговорювати плюси й мінуси цих двох осіб, доки не досягнемо консенсусу щодо одного з них. (...) Безумовно, ми хочемо досягти певного рішення з цього питання якнайшвидше,
– сказала Джуліан Сміт.
У США вважають, що найпізніший термін для призначення нового керівника НАТО – це середина липня цього року, до Вашингтонського саміту. Представниця США зазначила, що у Вашингтоні перевагу надають Марку Рютте, хоча ставляться з повагою до Клауса Йоганніса.
Чому іде Єнс Столтенберг
- Він обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року та є 13-м генеральним секретарем Альянсу. Столтенберг відомий своєю незмінною підтримкою України – вступаючи на посаду, він обіцяв, що матиме українське питання за пріоритет.
- Якби Росія не почала війну проти України, Столтенберг завершив би повноваження у вересні 2022 року. Після повномасштабного вторгнення його повноваження продовжили до вересня 2023-го.
- Члени НАТО були готові залишити чинного генсека на посаді і надалі, але він не погодився. Імовірно, Єнс Столтенберг очолить центральний банк Норвегії.