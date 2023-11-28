За інформацією ЗМІ, йдеться про Марка Рютте. Наразі він обіймає посаду прем'єр-міністра Нідерландів.

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Які шанси у Марка Рютте

На думку дипломатів, Рютте має підтримку від ключових країн НАТО – Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Але водночас обрання нового очільника НАТО може бути ускладненим через ймовірний спротив Угорщини та Туреччини.

Перешкодою також може бути ситуація, яка зараз відбувається в Нідерландах, а саме – перемога Партії свободи на дострокових парламентських виборах. Її очільником є ультраправий популіст Герт Вілдерс, який виступає проти військової підтримки України та її прийняття до ЄС.

Ймовірне повернення Дональда Трампа

Станом на зараз в Північноатлантичному альянсі непокояться через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США. У матеріалі зазначають, що Марк Рютте не боявся відверто говорити із Трампом, і навіть публічно заперечував йому під час візиту до Білого дому. Тоді розмова йшла про ймовірну торговельну угоду між Європейським Союзом та США.

Як вважають прихильники нідерландського політика, ключовим моментом може стати його тривалий досвід у перемовинах та пошуку компромісів на посаді очільника уряду.

Чинний генсек НАТО про Рютте

Єнс Столтенберг розповів, що Рютте був його "другом і хорошим колегою".

Він здібний політик з великим досвідом роботи на посаді прем'єр-міністра. Але не мені вирішувати, хто буде моїм наступником,

– сказав Столтенберг.

Раніше зацікавленість у посаді генсека НАТО також висловлювали прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Що відомо про інших кандидатів