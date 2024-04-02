Президент Румынии или премьер Нидерландов: в США назвали кандидатов на должность генсека НАТО

Государства – члены Североатлантического Альянса еще не достигли консенсуса относительно финального решения о назначении нового главы НАТО. Об этом сообщила госпожа посол США при НАТО Джулианн Смит, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Румынский президент Клаус Йоханнис сам выдвинул свою кандидатуру на этот высокий пост. Он объяснил, что предан ценностям НАТО и демократическим принципам.

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По словам чиновницы, послы стран – членов Альянса рассматривают потенциальных преемников – премьера Нидерландов Марка Рютте и президента Румынии Клауса Йоханниса.

В Альянсе продолжаются дебаты по квалификации обоих этих удивительных лидеров, и мы будем продолжать обсуждать плюсы и минусы этих двух лиц, пока не достигнем консенсуса относительно одного из них. (...) Безусловно, мы хотим достичь определенного решения по этому вопросу как можно быстрее,

– сказала Джулианн Смит.

В США считают, что самый поздний срок для назначения нового руководителя НАТО – это середина июля этого года, до Вашингтонского саммита. Представительница США отметила, что в Вашингтоне предпочтение отдают Марку Рютте, хотя относятся с уважением к Клаусу Йоханнису.

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