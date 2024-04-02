Румынский президент Клаус Йоханнис сам выдвинул свою кандидатуру на этот высокий пост. Он объяснил, что предан ценностям НАТО и демократическим принципам.
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Кого видят на посту генерального секретаря НАТО
По словам чиновницы, послы стран – членов Альянса рассматривают потенциальных преемников – премьера Нидерландов Марка Рютте и президента Румынии Клауса Йоханниса.
В Альянсе продолжаются дебаты по квалификации обоих этих удивительных лидеров, и мы будем продолжать обсуждать плюсы и минусы этих двух лиц, пока не достигнем консенсуса относительно одного из них. (...) Безусловно, мы хотим достичь определенного решения по этому вопросу как можно быстрее,
– сказала Джулианн Смит.
В США считают, что самый поздний срок для назначения нового руководителя НАТО – это середина июля этого года, до Вашингтонского саммита. Представительница США отметила, что в Вашингтоне предпочтение отдают Марку Рютте, хотя относятся с уважением к Клаусу Йоханнису.
Почему уходит Йенс Столтенберг
- Он занимает должность генсека НАТО с 2014 года и является 13-м генеральным секретарем Альянса. Столтенберг известен своей неизменной поддержкой Украины – вступая в должность, он обещал, что украинский вопрос станет для него приоритетным.
- Если бы Россия не начала войну против Украины, Столтенберг завершил бы полномочия в сентябре 2022 года. После полномасштабного вторжения его полномочия продлили до сентября 2023-го.
- Члены НАТО были готовы оставить действующего генсека в должности и в дальнейшем, но он не согласился. Предположительно, Йенс Столтенберг возглавит центральный банк Норвегии.