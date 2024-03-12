Президент определил Россию как долгосрочную угрозу для Европы и подчеркнул важность укрепления восточного фланга НАТО. Йоханнис также рассказал об инициативах Румынии по повышению оборонной мощи.
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Баллотируется на должность генерального секретаря НАТО
Президент Румынии, Клаус Йоханнис, заявил о своем решении принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря Североатлантического альянса, подчеркнув свою приверженность ценностям НАТО и демократическим принципам.
Это решение отражает двадцатилетнюю историю членства Румынии в Альянсе, который уже 75 лет является бастионом демократии и свободы.
Основные ценности Альянса, верховенство права, уважение прав и фундаментальных свобод, является компасом, который ведет нас к консолидации демократии. Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории,
– заявил Йоханнис.
Президент подчеркнул, что Россия является долгосрочной угрозой для континента. Он отметил, что укрепление восточного фланга НАТО остается долгосрочным приоритетом, а Румыния продолжает быть опорой стабильности и безопасности в регионе.
Йоханнис добавил, что его страна уже превысила свой национальный оборонный бюджет до 2,5% ВВП, превзойдя установленный НАТО порог в 2%.
НАТО проводит крупнейшие военные учения в Европе
- 4 марта вблизи российской границы стартовали масштабные военные тренировки Nordic Response 24. Эти маневры проходят на севере Норвегии, Швеции и Финляндии и являются частью усилий Альянса по подготовке к защите вновь присоединенных территорий.
- В этих учениях принимают участие более 20 тысяч военных из 13 стран мира. Норвегия выступает в роли главного координатора этих учений, которые продлятся до 15 марта и имеют целью укрепить обороноспособность и сотрудничество между странами-участницами.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заметил, что это уже не простая "игра мышцами", а подготовка к реальным боевым действиям. Он считает, что Европа увидела, какую угрозу несет Россия.