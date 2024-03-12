Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Европа выполняет боевые задачи, слаживания по некоторым направлениям. А также – производит боеприпасы и технику. Отметим, что в учениях Steadfast Defender 24, которые стартовали еще в январе, участвует около 90 тысяч военных из 32 стран.

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"Это уже не игра мышцами. Это реальная подготовка к боевым действиям. Существует реальная угроза от россиян. Европа это уже увидела. Надо смотреть это как на практические действия увеличения обороноспособности европейских государств", – сказал Свитан.

Европейские страны увидели реальную подготовку россиян в войне на территории Украины и подготовку экономики страны-агрессора, чтобы двигаться на Запад.

Альянс укрепляет оборону

Тем временем НАТО размещает ближе к границам с Россией ПВО Patriot. По мнению военного эксперта, это входит в общую парадигму развития оборонных задач структур Альянса и европейских структур безопасности.

Лётчик-инструктор отметил, что сейчас структуры НАТО проводят развертывание зенитно-ракетных комплексов вдоль предполагаемой линии фронта. Говорится о таких странах как Финляндия, Польша, Румыния и Болгария. Сейчас уже видно план – то есть системность выполнения определенных задач в зависимости от готовности.

Сейчас идет этап увеличения плотности зенитно-ракетных комплексов, плотности ПВО вдоль границ России,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Войну не допустят

Роман Свитан убежден, что страны Балтии не будут допускать войну на своей территории. По его мнению, если только россияне начнут боевые действия, направлены на эти страны, то тогда Москва будет как Бахмут.

"Почти вся Москва – это военный объект. Она будет выглядеть как лунный пейзаж. Причем это будет выполнено в течение нескольких часов", – считает лётчик-инструктор.

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