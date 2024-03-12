Об этом говорится в ежегодном докладе разведки США. Ведомство считает, что развязанная против Украины война принесла для России большие проблемы. При этом, Россия все еще "устойчивый и способный" соперник.

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Отмечают, что страна-агрессор пытается смягчить последствия санкций для своей экономики, также в Кремле пытаются укрепить союз с ключевыми противниками США и Запада – Китаем, Ираном и КНДР.

Укрепление связей России с Китаем, Ираном и Северной Кореей с целью усиления ее оборонного производства и экономики является серьезным вызовом для Запада и партнеров. Россия будет продолжать преследовать свои интересы конкурентным, а иногда конфронтационным и провокационным способом и пытаться влиять на другие страны на постсоветском пространстве в той или иной степени,

– отметили в разведке США.

При этом в разведке резюмируют, что Москва "почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО" и ограничится "асимметричной деятельностью", что не предусматривает прямой конфронтации.

Дружба с Пекином

Также там оценили выгоду, которую получают стороны, которые "сотрудничают" с Россией. В частности, Пекин обеспечивает России большой рынок для сбыта энергетических и других ресурсов, большую защиту от будущих санкций и сильного партнера для противостояния США.

"России удалось переориентировать большую долю морского экспорта нефти, и с большой вероятностью большая ее часть продается по ценам выше, чем потолок цен, которую устанавливает G7, благодаря сотрудничеству с незападными партнерами и потому, что цены в прошлом году выросли", – говорится в разведданных.

Разведывательное сообщество также отметило, что Москва продолжит применять "все доступные ресурсы" для продвижения своих интересов и попыток подорвать влияние США и союзников, хотя отрезанность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" будет для России вызовом.

Что этому предшествовало