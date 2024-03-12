Про це йдеться в щорічній доповіді розвідки США. Відомство вважає, що розв'язана проти України війна принесла для Росії великі проблеми. При цьому, Росія все ще "стійкий та спроможний" суперник.

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Зазначають, що країна-агресор намагається пом'якшити наслідки санкцій для своєї економіки, також у Кремлі намагаються зміцнити союз з ключовими противниками США та Заходу – Китаєм, Іраном та КНДР.

Зміцнення зв'язків Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю з метою посилення її оборонного виробництва і економіки є серйозним викликом для Заходу і партнерів. Росія продовжуватиме переслідувати свої інтереси у конкурентний, а іноді конфронтаційний і провокаційний спосіб і намагатиметься впливати на інші країни на пострадянському просторі тією чи іншою мірою,

– відзначили у розвідці США.

При цьому у розвідці резюмують, що Москва "майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО" і обмежиться "асиметричною діяльністю", що не передбачає прямої конфронтації.

Дружба з Пекіном

Також там оцінили вигоду, яку отримують сторони, які "співпрацюють" з Росією. Зокрема, Пекін забезпечує Росії великий ринок для збуту енергетичних та інших ресурсів, більший захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США.

"Росії вдалося переорієнтувати більшу частку морського експорту нафти, і з великою ймовірністю велика її частина продається за цінами вищими, аніж стеля цін, яку встановює G7, завдяки співпраці з незахідними партнерами і тому, що ціни минулого року зросли", – ідеться у розвідданих.

Розвідувальна спільнота також наголосила, що Москва продовжить застосовувати "усі доступні ресурси" для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" буде для Росії викликом.

Що цьому передувало