Президент визначив Росію як довгострокову загрозу для Європи та підкреслив важливість зміцнення східного флангу НАТО. Йоганніс також розповів про ініціативи Румунії з підвищення оборонної потужності.

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Балотується на посаду генерального секретаря НАТО

Президент Румунії, Клаус Йоганніс, заявив про своє рішення взяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, підкресливши свою відданість цінностям НАТО та демократичним принципам.

Це рішення відображає двадцятирічну історію членства Румунії в Альянсі, який вже 75 років є бастіоном демократії та свободи.

Основні цінності Альянсу, верховенство права, повага до прав і фундаментальних свобод, є компасом, який веде нас до консолідації демократії. Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії,

– заявив Йоганніс.

Президент підкреслив, що Росія є довгостроковою загрозою для континенту. Він зазначив, що зміцнення східного флангу НАТО залишається довгостроковим пріоритетом, а Румунія продовжує бути опорою стабільності та безпеки в регіоні.

Йоганніс додав, що його країна вже перевищила свій національний оборонний бюджет до 2,5% ВВП, перевершивши встановлений НАТО поріг у 2%.