Румунський президент Клаус Йоганніс сам висунув свою кандидатуру на цей високий пост. Він пояснив, що відданий цінностям НАТО та демократичним принципам.

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Кого бачать на посаді генерального секретаря НАТО

За словами посадовиці, посли країн – членів Альянсу розглядають потенційних наступників – прем'єра Нідерландів Марка Рютте та президента Румунії Клауса Йоганніса.

В Альянсі тривають дебати щодо кваліфікації обох цих дивовижних лідерів, і ми продовжуватимемо обговорювати плюси й мінуси цих двох осіб, доки не досягнемо консенсусу щодо одного з них. (...) Безумовно, ми хочемо досягти певного рішення з цього питання якнайшвидше,

– сказала Джуліан Сміт.

У США вважають, що найпізніший термін для призначення нового керівника НАТО – це середина липня цього року, до Вашингтонського саміту. Представниця США зазначила, що у Вашингтоні перевагу надають Марку Рютте, хоча ставляться з повагою до Клауса Йоганніса.

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