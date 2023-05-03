Мобілізація в Україні: чи можна називати ухилянтом того, хто порушив військовий облік

2 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів, тобто до 18 серпня. Відтак, мобілізаційні процеси в країні триватимуть.

Важливо знати, що людину, яка порушила військовий облік, не можна називати ухилянтом. Про це в ефірі телеканалу "7 Канал Одеса" повідомив юрист Максим Шинжирбаєв, передає 24 Канал.

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Хто такий ухилянт

За словами юриста, ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто, особа вже визнана винною в судовому порядку.

Шинжирбаєв додав, що адміністративну відповідальність і постанову виносить ТЦК та СП. Відтак, людина, на яку склали цю адмінвідповідальність, вважається правопорушником, а не ухилянтом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відправляти військкомів, які давно сидять у тилу, виконувати бойові завдання на лінію фронту. Таке рішення пов'язане із зафіксованими випадками порушень ними поведінки.

Що варто знати про мобілізацію в Україні