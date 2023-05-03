Мобілізація в Україні: чи можна називати ухилянтом того, хто порушив військовий облік
2 травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів, тобто до 18 серпня. Відтак, мобілізаційні процеси в країні триватимуть.
Важливо знати, що людину, яка порушила військовий облік, не можна називати ухилянтом. Про це в ефірі телеканалу "7 Канал Одеса" повідомив юрист Максим Шинжирбаєв, передає 24 Канал.
Дивіться також Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати
Хто такий ухилянт
За словами юриста, ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто, особа вже визнана винною в судовому порядку.
Шинжирбаєв додав, що адміністративну відповідальність і постанову виносить ТЦК та СП. Відтак, людина, на яку склали цю адмінвідповідальність, вважається правопорушником, а не ухилянтом.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відправляти військкомів, які давно сидять у тилу, виконувати бойові завдання на лінію фронту. Таке рішення пов'язане із зафіксованими випадками порушень ними поведінки.
Що варто знати про мобілізацію в Україні
- У квітні 2023-го Уряд розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер за неявку до центрів чоловікам може загрожувати кримінальна та адміністративна відповідальність.
- 27 квітня у Верховній Раді прокоментували інформацію про те, що Кабмін хоче заборонити чоловікам вступати у виші в Україні для отримання відстрочки від мобілізації. У профільному Комітеті заявили, що це всього лише чутки.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що наразі Україні "катастрофічно" потрібно поповнювати резерви. Вона закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.