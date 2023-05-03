Мобилизация в Украине: можно ли называть уклонистом того, кто нарушил воинский учет
2 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней, то есть до 18 августа. Следовательно, мобилизационные процессы в стране будут продолжаться.
Важно знать, что человека, нарушившего воинский учет, нельзя называть уклонистом. Об этом в эфире телеканала "7 Канал Одесса" сообщил юрист Максим Шинжирбаев, передает 24 Канал.
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Кто такой уклонист
По словам юриста, уклонист – это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда об уклонении от мобилизации. То есть лицо уже признано виновным в судебном порядке.
Шинжирбаев добавил, что административную ответственность и постановление выносит ТЦК и СП. Следовательно, человек, на которого составили эту админответственность, считается правонарушителем, а не уклоняющимся.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отправлять военнослужащих, давно сидящих в тылу, выполнять боевые задания на линию фронта. Такое решение связано с зафиксированными случаями нарушений поведения.
Что следует знать о мобилизации в Украине
- В апреле 2023-го Правительство расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь за неявку в центры мужчинам может угрожать уголовная и административная ответственность.
- 27 апреля в Верховной Раде прокомментировали информацию о том, что Кабмин хочет запретить мужчинам поступать в вузы в Украине для получения отсрочки от мобилизации. В профильном Комитете заявили, что это всего-навсего слухи.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас Украина "катастрофически" нужно пополнять резервы. Она призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток.