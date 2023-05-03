Важно знать, что человека, нарушившего воинский учет, нельзя называть уклонистом. Об этом в эфире телеканала "7 Канал Одесса" сообщил юрист Максим Шинжирбаев, передает 24 Канал.

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Кто такой уклонист

По словам юриста, уклонист – это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда об уклонении от мобилизации. То есть лицо уже признано виновным в судебном порядке.

Шинжирбаев добавил, что административную ответственность и постановление выносит ТЦК и СП. Следовательно, человек, на которого составили эту админответственность, считается правонарушителем, а не уклоняющимся.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отправлять военнослужащих, давно сидящих в тылу, выполнять боевые задания на линию фронта. Такое решение связано с зафиксированными случаями нарушений поведения.

Что следует знать о мобилизации в Украине