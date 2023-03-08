Неслабка стать: історії жінок-депутаток, які пішли на фронт захищати країну

Серед місцевих депутатів на фронт вирушили не тільки чоловіки, але й жінки. Повномасштабна війна також кардинально змінила їхні долі.

Зараз на службі у ЗСУ перебувають понад 40 тисяч жінок. Також на фронті служать і депутатки місцевих рад.

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Депутатки на фронті

Аліна Михайлова

Депутатка Київради від "Голосу" та парамедикиня Аліна Михайлова на військовій службі ще з 2016 року. Вона увійшла до списку видатних українців до 30 років, які наближають нашу перемогу.

Дівчина поєднує військову службу із депутатством у Київраді. Окрім цього, вона займається адвокацією важливих для Києва та України питань. Михайлова виступила проти містобудівної "реформи", відстоювала декомунізацію та перейменування вулиць Києва, а також писала про необхідність зберегти Лису гору, коли тривали дискусії щодо розташування військового меморіального кладовища.



Аліна Михайлова / Чесно

Саме на фронті вона познайомилась зі своїм хлопцем Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі"), який, на жаль, загинув у бою 7 березня 2023 року.

Марія Чашка

У мирному житті Марія Чашка працювала в Тернопільській облраді – була керівницею апарата адміністрації, проте зараз є заступницею командира батальйону "Карпатська Січ" ("Легіон Свободи"). Вона мама трьох дітей та директорка Тернопільського училища ресторанної справи.

Війна для неї розпочалася 8 років тому, коли на фронт пішов її син. Марія також підписала контракт і почала навчатися військової справи. Коли в бою загинув командир, саме вона очолювала підрозділ.

Зараз вона виконує обов'язки заступника командира окремого батальйону і несе службу в гарячих точках України. Побратими кажуть, що батальйон не розформували саме завдяки їй.



Марія Чашка / Фото Євгенія Камінського

Тетяна Шевченко

Тетяна Шевченко, депутатка Львівської міської ради від "Європейської солідарності", також на фронті. Вона прийшла до військкомату 24 лютого 2022 року, а зараз несе службу у складі 103-ї бригади ТрО на передовій як санітарна інструкторка.

Шевченко розповіла, що робота в ЗСУ і робота депутата перегукуються, оскільки на обох посадах ти служиш українцям.



Тетяна Шевченко / Еспресо

Ірина Галай

Депутатка Ірина Галай із Закарпатської облради також служить. Жінка зізналась, що хотіла захищати країну ще у 2014, проте тоді їй відповіли, що насамперед беруть військових із досвідом. Під час повномасштабного вторгнення вона знову пішла до військкомату. У результаті вона проходить службу в мукачівській теробороні.

До слова, Ірина – рекордсменка України, перша українська альпіністка, яка піднялася на дві найвищі вершини світу — Еверест і К2. У своїх соцмережах Галай каже, що нові вершини підкорюватиме тільки після перемоги.



Ірина Галай / Газета.юа

Катерина Ямщикова (Бабіч)

Депутатка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова теж на військовій службі. Зауважимо, що на фронті і її чоловік Вадим Ямщиков.

Катерина виконує бойові завдання у складі медичного підрозділу в гарячих точках на сході України. Присягу вона прийняла у травні 2022 року, проте за цей проміжок часу вона дослужилася до тимчасового в.о. начальника медичної служби батальйону під час виконання бойових завдань. Також вона старша медикиня евакуаційного екіпажу та інструкторка з тактичної медицини.



Катерина Ямщикова / Фото з фейсбуку

Це далеко не вичерпний список депутаток, які захищають Україну і дають відсіч ворогу. Наразі у ЗСУ служать понад 40 тисяч жінок, більш ніж 5 з яких перебувають в районах, де ведуться активні бойові дії. Серед жінок-військових є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайперки.