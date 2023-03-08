Неслабка стать: історії жінок-депутаток, які пішли на фронт захищати країну
Джерело:рух ЧЕСНО
Серед місцевих депутатів на фронт вирушили не тільки чоловіки, але й жінки. Повномасштабна війна також кардинально змінила їхні долі.
Зараз на службі у ЗСУ перебувають понад 40 тисяч жінок. Також на фронті служать і депутатки місцевих рад.
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Депутатки на фронті
Аліна Михайлова
Депутатка Київради від "Голосу" та парамедикиня Аліна Михайлова на військовій службі ще з 2016 року. Вона увійшла до списку видатних українців до 30 років, які наближають нашу перемогу.
Дівчина поєднує військову службу із депутатством у Київраді. Окрім цього, вона займається адвокацією важливих для Києва та України питань. Михайлова виступила проти містобудівної "реформи", відстоювала декомунізацію та перейменування вулиць Києва, а також писала про необхідність зберегти Лису гору, коли тривали дискусії щодо розташування військового меморіального кладовища.
Саме на фронті вона познайомилась зі своїм хлопцем Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі"), який, на жаль, загинув у бою 7 березня 2023 року.
Марія Чашка
У мирному житті Марія Чашка працювала в Тернопільській облраді – була керівницею апарата адміністрації, проте зараз є заступницею командира батальйону "Карпатська Січ" ("Легіон Свободи"). Вона мама трьох дітей та директорка Тернопільського училища ресторанної справи.
Війна для неї розпочалася 8 років тому, коли на фронт пішов її син. Марія також підписала контракт і почала навчатися військової справи. Коли в бою загинув командир, саме вона очолювала підрозділ.
Зараз вона виконує обов'язки заступника командира окремого батальйону і несе службу в гарячих точках України. Побратими кажуть, що батальйон не розформували саме завдяки їй.
Марія Чашка / Фото Євгенія Камінського
Тетяна Шевченко
Тетяна Шевченко, депутатка Львівської міської ради від "Європейської солідарності", також на фронті. Вона прийшла до військкомату 24 лютого 2022 року, а зараз несе службу у складі 103-ї бригади ТрО на передовій як санітарна інструкторка.
Шевченко розповіла, що робота в ЗСУ і робота депутата перегукуються, оскільки на обох посадах ти служиш українцям.
Ірина Галай
Депутатка Ірина Галай із Закарпатської облради також служить. Жінка зізналась, що хотіла захищати країну ще у 2014, проте тоді їй відповіли, що насамперед беруть військових із досвідом. Під час повномасштабного вторгнення вона знову пішла до військкомату. У результаті вона проходить службу в мукачівській теробороні.
До слова, Ірина – рекордсменка України, перша українська альпіністка, яка піднялася на дві найвищі вершини світу — Еверест і К2. У своїх соцмережах Галай каже, що нові вершини підкорюватиме тільки після перемоги.
Катерина Ямщикова (Бабіч)
Депутатка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова теж на військовій службі. Зауважимо, що на фронті і її чоловік Вадим Ямщиков.
Катерина виконує бойові завдання у складі медичного підрозділу в гарячих точках на сході України. Присягу вона прийняла у травні 2022 року, проте за цей проміжок часу вона дослужилася до тимчасового в.о. начальника медичної служби батальйону під час виконання бойових завдань. Також вона старша медикиня евакуаційного екіпажу та інструкторка з тактичної медицини.