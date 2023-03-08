Неслабый пол: истории женщин-депутаток, ушедших на фронт защищать страну

Среди местных депутатов на фронт отправились не только мужчины, но женщины. Полномасштабная война также кардинально изменила их судьбы.

Сейчас на службе в ВСУ находятся более 40 тысяч женщин. Также на фронте служат и депутаты местных советов.

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Депутатки на фронте

Алина Михайлова

Депутат Киевсовета от "Голоса" и парамедик Алина Михайлова на военной службе еще с 2016 года. Она вошла в список выдающихся украинцев возрастом до 30 лет, приближающих нашу победу.

Девушка совмещает военную службу с депутатством в Киевсовете. Кроме того, она занимается адвокацией важных для Киева и Украины вопросов. Михайлова выступила против градостроительной "реформы", отстаивала декоммунизацию и переименование улиц Киева, а также писала о необходимости сохранить Лысую гору, когда продолжались дискуссии о расположении военного мемориального кладбища.



Алина Михайлова / Честно

Именно на фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием Коцюбайлом (позывной Да Винчи), который, к сожалению, погиб в бою 7 марта 2023 года.

Мария Чашка

В мирной жизни Мария Чашка работала в Тернопольском облсовете – была руководителем аппарата администрации, однако сейчас является заместителем командира батальона "Карпатская Сечь" ("Легион Свободы"). Она мама троих детей и директор Тернопольского училища ресторанного дела.

Война для нее началась 8 лет назад, когда на фронт ушел ее сын. Мария также подписала контракт и принялась учиться военному делу. Когда в бою погиб командир, она возглавляла подразделение.

В настоящее время она исполняет обязанности заместителя командира отдельного батальона и несет службу в горячих точках Украины. Собратья говорят, что батальон не расформировали именно благодаря ей.



Мария Чашка / Фото Евгения Каминского

Татьяна Шевченко

Татьяна Шевченко, депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности", также на фронте. Она пришла в военкомат 24 февраля 2022, а сейчас несет службу в составе 103-й бригады ТрО на передовой как санитарная инструктор.

Шевченко рассказала, что работа в ВСУ и работа депутата перекликаются, поскольку на обеих должностях ты служишь украинцам.



Татьяна Шевченко / Эспрессо

Ирина Галай

Депутат Ирина Галай из Закарпатского облсовета также служит. Женщина призналась, что хотела защищать страну еще в 2014, однако тогда ей ответили, что в первую очередь принимают военных с опытом. Во время полномасштабного вторжения она снова пошла в военкомат. В результате она проходит службу в Мукачевской теробороне.

К слову, Ирина – рекордсменка Украины, первая украинская альпинистка, поднявшаяся на две высокие вершины мира – Эверест и К2. В своих соцсетях Галай говорит, что новые вершины будут покоряться только после победы.



Ирина Галай / Газета.юа

Екатерина Ямщикова (Бабич)

Депутат Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова тоже на военной службе. Заметим, что на фронте и ее муж Вадим Ямщиков.

Екатерина выполняет боевые задания в составе медицинского подразделения в горячих точках на востоке Украины. Присягу она приняла в мае 2022 года, однако за этот период времени она дослужилась до временного и.о. начальника медицинской службы батальона во время выполнения боевых заданий. Также она старший медик эвакуационного экипажа и инструктор по тактической медицине.



Екатерина Ямщикова / Фото из фейсбука

Это далеко не исчерпывающий список депутаток, защищающих Украину и дающих отпор врагу. В настоящее время в ВСУ служат более 40 тысяч женщин, более 5 из которых находятся в районах, где ведутся активные боевые действия. Среди женщин-военных есть командиры батарей, взводов, машин и командиры отделений беспилотной авиации, а также снайперы.