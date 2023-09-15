Передусім він бізнесмен, – політолог припустив поведінку Маска після скандалу щодо України

Після скандалу із відключенням Starlink напередодні української операції поблизу Криму, Ілона Маска запросили на розмову в Білий Дім. Зрештою, мільярдер погодився на те, щоб віддати американському уряду контроль над супутниковим інтернетом, зазнавши при цьому чималих репутаційних втрат.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, після настільки резонансного скандалу Маск нарешті візьме перерву щодо політичних висловлювань.

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Навіщо Маск робить політичні заяви

Маск знаходиться у непевній позиції, адже своїми словами пов'язав себе із Росією. Ця гра у "не все так однозначно" зіграла із ним злий жарт.

"ЗМІ часто дивляться на Ілона Маска як на публічного інтелектуала, візіонера та лідера суспільної думки. Але при цьому часто забувають, що передовсім він є бізнесменом, і саме через призму бізнесу варто розглядати його заяви", – переконаний Рейтерович.

Ігор Рейтерович про скандал з відключенням Starlink над Кримом: дивіться відео

Вже декілька разів траплялося, що публічні висловлювання Маска призводили до змін на ринку, які були вигідні саме його компаніям. Тепер же після викриття спроби вплинути на хід російсько-української війни, його репутація зазнала серйозних втрат. Через це на певний час мільярдер може утриматись від політичних коментарів.

Американський бізнесмен в будь-якому разі матиме великий вплив на світову політику, адже він є власником соціальної мережі Twitter. Показово, що за рік після викупу мережі Маском, який проголосив курс на збільшення "свободи слова", у твітері побільшало прокремлівських ботів та розповсюджувачів дезінформації.

Подробиці інциденту з відключенням Starlink над Кримом

Як повідомив CNN автор біографії Маска, у вересні 2022 року мільярдер прийняв рішення вимкнути супутниковий інтернет Starlink над узбережжям Криму після того, як дізнався про можливе застосування Україною морських дронів.

Подробиці скандалу: Ймовірно, на його рішення вплинула розмова з послом Росії в США. У відповідь на питання Маска про наслідки української атаки на Севастополь той, згідно пропагандистських методичок, пригрозив можливістю застосування ядерної зброї.

Мільярдер злякався й вирішив "врятувати світ" від ядерної війни, підставивши при цьому Україну та Сполучені Штати Америки. А Росія після того, як ЗСУ все ж таки вразила Севастополь, до ядерної ескалації не вдалась.

Після цієї ситуації багато американських ЗМІ змінили своє ставлення до Маска, ставши більш критичними до його заяв.

"Дуже добре, що уряд США взявся за регулювання супутникового інтернету Starlink. Наголошую, що в цьому немає ніяких зазіхань на свободу ведення бізнесу, адже йдеться про ситуацію, пов'язану з американськими національними інтересами", – зазначив Рейтерович.

В певний момент Маск просто повірив у те, що здатен самотужки визначати інтереси Сполучених Штатів Америки, хоча в нього немає таких повноважень. Імовірно, саме про це нагадали йому в адміністрації Байдена, що й змусило мільярдера взяти паузу в обговоренні цієї ситуації.

Що відомо про позицію Маска відносно російсько-української війни