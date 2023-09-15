Прежде всего он бизнесмен, – политолог предположил поведение Маска после скандала с Украиной

После скандала с отключением Starlink накануне украинской операции вблизи Крыма Илона Маска пригласили на разговор в Белый Дом. В конце концов, миллиардер согласился на то, чтобы отдать американскому правительству контроль над спутниковым интернетом, понеся при этом немалые репутационные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, после столь резонансного скандала Маск наконец-то возьмет паузу в многочисленных политических высказываниях.

Смотрите также "Я не создавал то, что может вызвать ядерную войну": Маск отдал контроль над Starlink Пентагона

Зачем Маск делает политические заявления

Маск находится в неопределенной позиции, ведь своими словами связал себя с Россией. Эта игра в "не все так однозначно" сыграла с ним злую шутку.

"СМИ часто смотрят на Илона Маска как на публичного интеллектуала, визионера и лидера общественного мнения. Но при этом часто забывают, что он прежде всего является бизнесменом, и именно через призму бизнеса следует рассматривать его заявления", – убежден Рейтерович.

Игорь Рейтерович о скандале с отключением Starlink над Крымом: смотрите видео

Уже несколько раз случалось, что публичные высказывания Маска приводили к изменениям на рынке, которые были выгодны именно его компаниям. Теперь же после разоблачения попытки Маска повлиять на ход российско-украинской войны, его репутация понесла серьезные потери. Поэтому на время миллиардер может воздержаться от политических комментариев.

Однако американский бизнесмен в любом случае будет оказывать большое влияние на мировую политику, ведь он является владельцем социальной сети Twitter. Показательно, что через год после выкупа сети Маском, который провозгласил курс на увеличение "свободы слова", в твиттере увеличилось количество прокремлевских ботов и распространителей дезинформации.

Подробности инцидента с отключением Starlink над Крымом

Как сообщил CNN автор биографии Маска, в сентябре 2022 года миллиардер принял решение отключить спутниковый интернет Starlink над побережьем Крыма после того, как узнал о возможном применении Украиной морских дронов.

Подробности скандала: Вероятно, на его решение повлиял разговор с послом России в США В ответ на вопрос Маска о последствиях украинской атаки на Севастополь тот, согласно пропагандистским методикам, пригрозил возможностью применения ядерного оружия.

Миллиардер испугался и решил "спасти мир" от ядерной войны, подставив при этом Украину и Соединенные Штаты Америки. А Россия после того, как ВСУ все же поразила Севастополь, к ядерной эскалации не прибегла.

После этой ситуации многие американские СМИ изменили свое отношение к Маске, став более критичным к его заявлениям.

"Очень хорошо, что правительство США взялось за регулирование спутникового интернета Starlink. Отмечу, что в этом нет никаких посягательств на свободу ведения бизнеса, ведь речь идет о ситуации, связанной с американскими национальными интересами", – подчеркнул Рейтерович.

В определенный момент Маск просто поверил в то, что способен самостоятельно определять интересы Соединенных Штатов Америки, хотя у него нет таких полномочий. Вероятно, именно об этом напомнили ему в администрации Байдена, что заставило миллиардера взять паузу в обсуждении этой ситуации.

Что известно о позиции Маска в отношении российско-украинской войны