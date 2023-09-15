Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, после столь резонансного скандала Маск наконец-то возьмет паузу в многочисленных политических высказываниях.
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Зачем Маск делает политические заявления
Маск находится в неопределенной позиции, ведь своими словами связал себя с Россией. Эта игра в "не все так однозначно" сыграла с ним злую шутку.
"СМИ часто смотрят на Илона Маска как на публичного интеллектуала, визионера и лидера общественного мнения. Но при этом часто забывают, что он прежде всего является бизнесменом, и именно через призму бизнеса следует рассматривать его заявления", – убежден Рейтерович.
Игорь Рейтерович о скандале с отключением Starlink над Крымом: смотрите видео
Уже несколько раз случалось, что публичные высказывания Маска приводили к изменениям на рынке, которые были выгодны именно его компаниям. Теперь же после разоблачения попытки Маска повлиять на ход российско-украинской войны, его репутация понесла серьезные потери. Поэтому на время миллиардер может воздержаться от политических комментариев.
Однако американский бизнесмен в любом случае будет оказывать большое влияние на мировую политику, ведь он является владельцем социальной сети Twitter. Показательно, что через год после выкупа сети Маском, который провозгласил курс на увеличение "свободы слова", в твиттере увеличилось количество прокремлевских ботов и распространителей дезинформации.
Подробности инцидента с отключением Starlink над Крымом
Как сообщил CNN автор биографии Маска, в сентябре 2022 года миллиардер принял решение отключить спутниковый интернет Starlink над побережьем Крыма после того, как узнал о возможном применении Украиной морских дронов.
"Очень хорошо, что правительство США взялось за регулирование спутникового интернета Starlink. Отмечу, что в этом нет никаких посягательств на свободу ведения бизнеса, ведь речь идет о ситуации, связанной с американскими национальными интересами", – подчеркнул Рейтерович.
В определенный момент Маск просто поверил в то, что способен самостоятельно определять интересы Соединенных Штатов Америки, хотя у него нет таких полномочий. Вероятно, именно об этом напомнили ему в администрации Байдена, что заставило миллиардера взять паузу в обсуждении этой ситуации.
Что известно о позиции Маска в отношении российско-украинской войны
- В начале войны Маск передал Украине большое количество станций спутникового интернета Starlink. Это было существенным фактором в поле боя, ведь помогало нашим защитникам эффективно координировать свои действия между собой.
- Однако в октябре 2022 года скандальный бизнесмен опубликовал свой так называемый "план мира" между Украиной и Россией В нем он подыграл российской пропаганде, назвав Крым "российской территорией" и предложив Украине в обмен на мир оставаться "нейтральной". После этого заявления акции его наиболее прибыльной компании Tesla упали на несколько долларов.
- Вероятно, один из самых богатых людей на Земле постоянно попадает в скандалы из-за веры в конспирологию и желания во всем искать "альтернативное мнение". Соответственно, таким "альтернативным мнением" к официальной позиции США по войне в Украине для него стала российская пропаганда.
- В то же время Маск медийно поддерживает популярную протрампистскую "болтливую голову" Такера Карлсона, который после увольнения с американского телевидения уже отрицал подрыв Каховской ГЭС россиянами и взять интервью у президента Венгрии, в котором тот назвал вступление Украины в НАТО "нереалистическим".