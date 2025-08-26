Інформація про окупацію Запорізького та Новогеоргіївки не відповідає дійсності, – Генштаб
- Генштаб спростував інформацію про окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині.
- Сили оборони продовжують контролювати Запорізьке і ведуть активні бойові дії біля Новогеоргіївки, завдаючи противнику значних втрат.
У вівторок, 26 серпня, DeepState повідомили про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. ЗСУ інформацію спростовують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Яка ситуація в Запорізькому та Новогеоргіївці?
У Генштабі зазначили, що Сили оборони зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.
Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками,
– додали там.
У ЗСУ наголосили, що інформація про окупації Запорізького та Новогеоргіївки не відповідає дійсності.
Що відбувається на Дніпропетровщині зараз?
Зранку 26 серпня аналітичний проєкт DeepState вперше повідомив про окупацію сіл на Дніпропетровщині. За їх данними, ворог захопив Запорізьке та Новогеоргіївка, що розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.
Аналітики зазначили, що окупанти давно тиснуть на великому відтинку вздовж адмінмежі областей від району населеного пункту Дачне аж до Темирівки. Штурмує ворог піхотою, без бронетехніки.
Ворог веде активні бойові дії не лише вздовж Дніпропетровщини, а й на її території. Проте DeepState поспішає заспокоїти – нічого катастрофічного не відбулося. Однак ворог намагається накопичуватися, аби просуватися далі.
У коментарі Суспільному речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов підтвердив, що росіяни зайшли в вказані села. "Українські військові б'ються, щоб втримати позиції", – вказав він.