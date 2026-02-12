"Винюхувала" дані для КДБ на інтерв'ю з представниками ОП: у ЗМІ розкрили схему шпигунки Кардаш

Білоруська шпигунка Інна Кардаш роками працювала в Україні журналісткою і спілкувалася з топпосадовцями. Вона мала доступ до ексклюзивної інформації, яку передавала до Москви.

Подробиці механізму роботи Кардаш розповідає видання Texty.

Як шпигунка Кардаш під журналістським прикриттям "винюхувала" інформацію для КДБ?

За інформацією правоохоронців, Інна Кардаш почала співпрацювати з білоруським КДБ ще з 2015 року, а в 2020-му її спеціально направили в Україну для виконання завдань агентурного характеру. Як зазначає видання Texty, зібрані нею дані не обмежувалися лише білоруським КДБ, їх вона передавала також безпосередньо в Москву.

Автори матеріалу пояснюють це тим, що на сьогодні білоруське КДБ фактично є регіональним підрозділом російської ФСБ, і сама Кардаш чудово це усвідомлювала. Після переїзду в Україну вона влаштувалася в агентство "Інтерфакс-Україна", яке має доступ до ексклюзивної інформації та контактів із впливовими людьми. До того ж Кардаш певний час працювала на нині підсанкційному телеканалі "112".

Зазначимо, що директор Інтерфакс-Україна Єгор Болтрик у коментарі для Детектор медіа підтвердив, що Інна Кардаш працювала в штаті агенції з 2021 по 2024 рік. Проте від інших коментарів він утримався.

Зокрема, у виданні звертають увагу на те. що Кардаш взяла чотири інтерв'ю в ексочільника ОП Андрія Єрмака, останнє з яких вийшло 2024 року, а також інтерв'ювала колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Texty підкреслює, що хоча в опублікованих матеріалах немає секретних даних, тривалі особисті розмови завжди дають змогу почути щось "поза кадром" і налагодити довірчі стосунки для подальшого отримання інформації.

22 січня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, основні завдання шпигунки полягали у зборів інформації про білорусів і росіян, які воюють на боці України, встановленні контактів із китайськими дипломатами та спостереженні за їхньою діяльністю.

