"Вынюхивала" данные для КГБ на интервью с представителями ОП: в СМИ раскрыли схему шпионки Кардаш

Белорусская шпионка Инна Кардаш годами работала в Украине журналисткой и общалась с топ-чиновниками. Она имела доступ к эксклюзивной информации, которую передавала в Москву.

Подробности механизма работы Кардаш рассказывает издание Texty.

Как шпионка Кардаш под журналистским прикрытием "вынюхивала" информацию для КГБ?

По информации правоохранителей, Инна Кардаш начала сотрудничать с белорусским КГБ еще с 2015 года, а в 2020-м ее специально направили в Украину для выполнения задач агентурного характера. Как отмечает издание Texty, собранные ею данные не ограничивались только белорусским КГБ, их она передавала также непосредственно в Москву.

Авторы материала объясняют это тем, что на сегодня белорусское КГБ фактически является региональным подразделением российской ФСБ, и сама Кардаш прекрасно это осознавала. После переезда в Украину она устроилась в агентство "Интерфакс-Украина", которое имеет доступ к эксклюзивной информации и контактам с влиятельными людьми. К тому же Кардаш некоторое время работала на ныне подсанкционном телеканале "112".

Отметим, что директор Интерфакс-Украина Егор Болтрик в комментарии для Детектор медиа подтвердил, что Инна Кардаш работала в штате агентства с 2021 по 2024 год. Однако от других комментариев он воздержался.

В частности, в издании обращают внимание на то. что Кардаш взяла четыре интервью у экс-главы ОП Андрея Ермака, последнее из которых вышло 2024, а также интервьюировала бывшего заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко.

Texty подчеркивает, что хотя в опубликованных материалах нет секретных данных, длительные личные разговоры всегда позволяют услышать что-то "за кадром" и наладить доверительные отношения для дальнейшего получения информации.

22 января Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, основные задачи шпионки заключались в сборе информации о белорусах и россиянах, которые воюют на стороне Украины, установлении контактов с китайскими дипломатами и наблюдении за их деятельностью.

