Подробиці механізму роботи Кардаш розповідає видання Texty.
До теми Агентка КДБ, яка мала проникнути в ГУР: що відомо про білоруську журналістку Інну Кардаш
Як шпигунка Кардаш під журналістським прикриттям "винюхувала" інформацію для КДБ?
За інформацією правоохоронців, Інна Кардаш почала співпрацювати з білоруським КДБ ще з 2015 року, а в 2020-му її спеціально направили в Україну для виконання завдань агентурного характеру. Як зазначає видання Texty, зібрані нею дані не обмежувалися лише білоруським КДБ, їх вона передавала також безпосередньо в Москву.
Автори матеріалу пояснюють це тим, що на сьогодні білоруське КДБ фактично є регіональним підрозділом російської ФСБ, і сама Кардаш чудово це усвідомлювала. Після переїзду в Україну вона влаштувалася в агентство "Інтерфакс-Україна", яке має доступ до ексклюзивної інформації та контактів із впливовими людьми. До того ж Кардаш певний час працювала на нині підсанкційному телеканалі "112".
Зазначимо, що директор Інтерфакс-Україна Єгор Болтрик у коментарі для Детектор медіа підтвердив, що Інна Кардаш працювала в штаті агенції з 2021 по 2024 рік. Проте від інших коментарів він утримався.
Зокрема, у виданні звертають увагу на те. що Кардаш взяла чотири інтерв'ю в ексочільника ОП Андрія Єрмака, останнє з яких вийшло 2024 року, а також інтерв'ювала колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка.
Texty підкреслює, що хоча в опублікованих матеріалах немає секретних даних, тривалі особисті розмови завжди дають змогу почути щось "поза кадром" і налагодити довірчі стосунки для подальшого отримання інформації.
22 січня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, основні завдання шпигунки полягали у зборів інформації про білорусів і росіян, які воюють на боці України, встановленні контактів із китайськими дипломатами та спостереженні за їхньою діяльністю.
Більше про діяльність Кардаш в Україні
Раніше повідомлялося, що Кардаш налагоджувала зв'язки з чиновниками, військовими, дипломатами та представниками міжнародних організацій, збираючи розвіддані.
Одним із головних її "інструментів" став інтимний зв'язок із командиром бойового підрозділу ЗСУ. Використавши секс, вона завербувала чоловіка.
Слідство з'ясувало, що через ці стосунки Кардаш намагалася витягнути чутливу інформацію про підрозділ "Легіон".